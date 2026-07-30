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UJEDINjENA SRBIJA JE JAČA OD SVEGA Ana Brnabić nakon otvaranja vidikovca na Kablaru: Prebrodili smo sve obmane, laži i pokušaje da nas zaustave

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen X ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom otvaranja novog staklenog vidikovca na planini Kablar, istaktevši da je uspešno završen još jedan važan projekat na ponos svim budućim generacijama.

Ona je naglasila da realizacija ovog projekta nije prošla bez prepreka, ali da su one savladane zahvaljujući zajedništvu i istrajnosti.

Danas smo otvorili vidikovac na Kablaru. Završili smo još jedan projekat, zajedno sa našim narodom, za našu Srbiju, na ponos svim budućim generacijama - navela je Brnabić.

Ona se osvrnula i na brojne izazove sa kojima se projekat suočavao tokom izgradnje:

Bilo je mnogo problema, mnogo obmana i laži, pokušaja da nas zaustave. Sve probleme i sve prepreke prebrodili smo zahvaljujući podršci našeg naroda, naših Kablaraca i veri našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ujedinjena Srbija je jača od svega. Uvek je bila, i uvek će biti. Borimo se dalje, imamo još mnogo toga da uradimo! - poručila je predsednica parlamenta.

Autor: D.S.

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