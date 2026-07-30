Skandal! NVO iz inostranstva dobile 1,3 milijarde evra: Objavljeni podaci iz NBS

Lider "Srpskih suverenista" Vukša Dragović obelodanio je podatke koje je dobio iz Narodne banke Srbije (NBS), a po kojima su NVO za pet godina iz inostranstva dobile 1,3 milijarde evra!

Dragović se oglasio putem video-objave na društvenoj mreži X i istakao da su NVO najviše novca dobile 2024. godine kada je pala nadstrešnica u Novom Sadu.

- Bili smo u NBS i postavili smo im tri pitanja. Prvo pitanje: Koliki je ukupan devizni priliv prema udruženjima građana i fondacijama registrovanim u Srbiji za 2021, 2022, 2023,2024. i 2025. godinu? Drugo pitanje: Koja su to udruženja i fondacije - prvih 50 - prema ovakvim primanjima? Treće pitanje: Koje su države u prvih 10 iz kojih dolaze prilivi za NVO? - istakao je Dragović pitanja.

On je zatim naglasio da na drugo i treće pitanje ne mogu da daju odgovor po zakonu.

🚨 Stigao mi je odgovor od Narodne banke Srbije o tome koliko novca nevladine organizacije dobijaju iz inostranstva. pic.twitter.com/GNtqQPPS79 — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) 30. јул 2026.

- Sve NVO ukupno na teritoriji Srbije su u 2021. godini dobile 215 miliona evra, u 2022. godini - 230 miliona evra, u 2023. godini - 288 miliona evra, 2024. godine NVO su dobile 310 miliona evra i u 2025. - 265 miliona evra. Kada saberete taj novac od 2021. do 2025. godine, NVO u Srbiji su dobile 1,3 milijarde evra. Ovo je jako zanimljiv odgovor - istakao je Dragović, koji je zatim poručio da će ovaj odgovor objaviti na društvenim mrežama u 20 časova.

Podsetimo, Vukša Dragović je raskrinkao hobotnicu od oko 80 stranih NVO u našoj zemlji. Dragović je objavio objedinjeni spisak ovih organizacija i njihovih finansijera, naglasivši da je njegov motiv bio da spreči da ove organizacije ponovo prevare narod Srbije, kao što su to činile nebrojeno puta do sada.

Autor: Pink.rs