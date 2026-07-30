Kula Beograd zasijala je večeras u bojama srpske zastave i zastave Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Time je ukazana čast gostu, predsedniku UAE Mohamedu bin Zajednu Al Nahjanu.
"Zastave Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata na Kuli Beograd. Ponosni smo na snažne i neraskidive veze Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje su posledica velikog, iskrenog prijateljstva između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika UAE šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana", napisao je ministar finansija Siniša Mali u objavi na Instagramu, uz snimak Kule Beograd.
Autor: Pink.rs