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ZASTAVE SRBIJE I UAE NA KULI BEOGRAD! Ministar Mali objavio snimak: Neraskidive veze posledica velikog, iskrenog prijateljstva predsednika Vučića i Bin Zajeda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Kula Beograd zasijala je večeras u bojama srpske zastave i zastave Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Time je ukazana čast gostu, predsedniku UAE Mohamedu bin Zajednu Al Nahjanu.

"Zastave Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata na Kuli Beograd. Ponosni smo na snažne i neraskidive veze Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje su posledica velikog, iskrenog prijateljstva između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika UAE šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana", napisao je ministar finansija Siniša Mali u objavi na Instagramu, uz snimak Kule Beograd.

Autor: Pink.rs

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