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Švajcarski istoričar odao priznanje Vučiću – vešto balansira između velikih sila, kao nekada Tito

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković/Tanjug ||

Kako navodi, to je svojevremeno polazilo za rukom jedino Josipu Brozu Titu.

U intervjuu za švajcarski list Neue Zürcher Zeitung, koji prenosi Deutsche Welle, Šmit ističe da je period u kojem je Evropska unija bila jedini dominantni politički faktor na Balkanu završen i da danas Brisel ima ozbiljne konkurente u Kini, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji.

Upravo u takvim okolnostima, smatra on, Srbija uspeva da vodi samostalniju i fleksibilniju spoljnu politiku.

"Vučić to vrlo vešto koristi, balansirajući između tih sila. Takva politika ima dugu tradiciju", rekao je Šmit, podsećajući da su balkanski lideri kroz istoriju najbolje prolazili kada su velike sile bile u međusobnoj konkurenciji, jer im je to ostavljalo prostor za političko manevrisanje.

Govoreći o istorijskim paralelama, švajcarski istoričar ocenjuje da je Josip Broz Tito bio "pravi majstor balansiranja između Istoka i Zapada", dodajući da današnja međunarodna scena ponovo otvara prostor za sličan model vođenja spoljne politike.

Šmit zaključuje da je vreme kada je Evropska unija predstavljala gotovo jedinog geopolitičkog aktera na Balkanu prošlost, dok savremene okolnosti državama regiona ostavljaju znatno više prostora za vođenje politike zasnovane na sopstvenim interesima.

#Aleksandar Vučić

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