SPASIĆ: Dokazano - milijarde evra za rušenje Vučića i Srbije

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost zapanjeno posmatra podatke koje je iznelo udruženje "Srpski suverenisti" o tome da je od 2021 do 2025. godine iz inostranstva u određene NVO u Srbiji pristiglo 1,3 milijarde evra, o čemu je potvrdu dala Narodna banka Srbije.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Ovo su zapanjujući podaci. 1,3 milijarde evra za samo 4 godine ušlo je u određene NVO u Srbiji i to zašto? Da bi ovolikim parama pravili bedževe, štampali logo na kačketima i dizajnirali flajere? Naravno da ne. Ovom parama ruši se Aleksandar Vučić kao suvereni predsednik slobodne države Srbije", naveo je Spasić i dodao:

"Imajući u vidu da Vučića aktivno ruše od 2014. godine, logićno se nameće zaključak da su preko 3 milijarde evra ušle u Srbiju za sprovođenje tog zadatka. Sada je jasno da određeni broj ključnih NVO u Srbiji prima novac iz inostranstva i onda ga raspodeljuje na niže nivoe u cilju formiranja i opremanja mreže stranog uticaja u Srbiji. Insistiraćemo na detaljnoj kontroli" - zaključio je Spasić.

Autor: Iva Besarabić