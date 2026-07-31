Džaba su pljuvali Srbiju po svetu! Rekordan broj turista pregazio blokade

Turizam u Srbiji beleži istorijske rezultate u prvoj polovini 2026. godine! Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u našoj zemlji je tokom prvih pet meseci zabeleženo više od 1,71 milion dolazaka. Ali iza ovih brojki krije se jedno ključno pitanje – koliko bi Srbija tek procvetala da nije bilo dvogodišnjeg terora blokadera?!

Rast beleže i domaći i strani gosti – broj dolazaka domaćih turista skočio je za sjajnih 9,1%, dok je inostranih gostiju čak 6,6% više u poređenju sa istim periodom prošle godine.

U prestonici je zabeleženo neverovatnih 1,46 miliona noćenja, od čega su više od 1,23 miliona ostvarili strani turisti, privučeni bogatim kulturnim, gastronomskim i manifestacionim sadržajima koje Srbija nudi.

Ipak, neumoljivi brojevi i istorijski uspeh Srbije otvaraju pitanje: Kakve bismo tek rekorde obarali i koliko bi naša ekonomija bila jača da nije bilo dvogodišnje torture blokadera i opozicije?!

Dok su se vredni ugostitelji, turistički radnici i mali privrednici borili za svaki dinar, grupa blokadera je sistematski paralisala zemlju, blokirala saobraćajnice i na svakom koraku u inostranstvu pljuvala sopstvenu državu, pokušavajući da otera svake strance i uništi ugled Srbije!

Da li će iko od tih blokadera konačno odgovarati za hiljade uništenih malih biznisa i onemogućanje normlanog rada?! Srbija je uprkos njihovim sabotažama pobedila, ali narod ne zaboravlja ko je gradio, a ko je pokušavao sve da sruši!