Haos i teror u Novom Sadu! Šaka blokadera nastavlja da maltretira građane i parališe grad (VIDEO)

Novi Sad je ponovo žrtva šake ekstremista i blokadera koji nastavljaju da maltretiraju narod i parališu normalan život u gradu!
Sramotne scene iz Novog Sada koje su zabeležene u samom centru grada pokazuju bezobrazluk onih koji sebe nazivaju aktivistima, a zapravo samo maltretiraju sopstvene sugrađane!
Na snimcima sa lica mesta jasno se vidi kako šaka ljudi stoji na ulici i blokira prolazak automobila, autobusa i pešaka. Na udaru ponovo su se našli stariji sugrađani, majke sa decom i radnici koji samo žele da živite normalno.
Umesto da se bave bilo čim korisnim, ovi blokaderi su ponovo izašli na ulice kako bi stvarali kolaps, izazivali nervozu i svesno provocirali pošten narod.
Novi Sad 11.52 pic.twitter.com/K9uQUJuXZh— zarko bogosavljevic (@zarkobns) 31. јул 2026.
Autor: S.M.