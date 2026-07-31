Haos i teror u Novom Sadu! Šaka blokadera nastavlja da maltretira građane i parališe grad (VIDEO)

Novi Sad je ponovo žrtva šake ekstremista i blokadera koji nastavljaju da maltretiraju narod i parališu normalan život u gradu!

Sramotne scene iz Novog Sada koje su zabeležene u samom centru grada pokazuju bezobrazluk onih koji sebe nazivaju aktivistima, a zapravo samo maltretiraju sopstvene sugrađane!

Na snimcima sa lica mesta jasno se vidi kako šaka ljudi stoji na ulici i blokira prolazak automobila, autobusa i pešaka. Na udaru ponovo su se našli stariji sugrađani, majke sa decom i radnici koji samo žele da živite normalno.



Umesto da se bave bilo čim korisnim, ovi blokaderi su ponovo izašli na ulice kako bi stvarali kolaps, izazivali nervozu i svesno provocirali pošten narod.

Autor: S.M.