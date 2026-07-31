NOVE MERE ZA BOLJI STANDARD! Vučić najavio jeftinije lekove od sutra, od septembra finansijska pomoć, a od decembra veće plate i penzije

Od sutra u apotekama počinje značajno pojeftinjenje prve grupe lekova, dok će druga grupa biti jeftinija od 15. avgusta, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru novog plana za podizanje životnog standarda građana.

Predsednik Vučić je tokom posete selu Vasilj kod Knjaževca rekao:

- Ona druga grupa lekova od 15. avgusta i to je deo plana za bolji životni standard naših građana, a od 1. septembra do 15. ćemo isplaćivati podršku za penzionere, borce, ljude koji dobijaju socijalna primanja i tu ćemo vas obavestiti o povećanju plata i penzija. Nadam se da ćemo sa tim krenuti od 1. decembra. Sve to možemo da uradimo zahvaljujući vama.

Autor: Pink.rs