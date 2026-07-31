Beširi žestoko udario na ZLF zbog podrške blokaderima

Jedan od najvećih podržavalaca takozvane studentske liste Naim Leo Beširi oštro je reagovao na odluku Zeleno-levog fronta da na predstojećim parlamentarnim izborima podrži listu blokadera sa fakulteta, ocenivši taj potez kao „vrlo neprijatno“.

Zeleno-levi front je putem društvene mreže Iks saopštio da će pružiti podršku listi Studentskog pokreta, što je ubrzo izazvalo reakciju Beširija, koji je u kritici podsetio da nije prošlo ni godinu dana otkako je potpisan sporazum sa Pokretom slobodnih građana (PSG).

Ova odluka i prateće reakcije pokrenule su nova previranja i rasprave unutar opozicionih redova povodom formiranja izbornih kolona i saveza za predstojeće izbore.



Autor: D.S.