Sledeće nedelje kreće čišćenje kanala DTD! Vučić: Izdvojiti još sredstava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras sa nadležnima za kanal Dunav - Tisa - Dunav koji su mu preneli da je zbog niskog vodostaja prebačeno 270 miliona dinara za čišćenje kanala, koje bi trebalo da krene sledeće nedelje kod Bezdana.

Vučić je u telefonskom razgovoru, tokom intervjua za Informer, rekao da je to oko svega oko 2,5 miliona evra i pitao da li može ta aktivnost da se pojača.

"Pojačaćemo, predsedniče, kako bude bilo potrebe. Za sada imamo samo na Bezdanu.. Ako padne nivo ispod još pola metra, situacija je vrlo kritična, da se ne lažemo. Mi inače čistimo taj deo kanala zato što je to neophodno da se uradi, inače je bilo neophodno da se uradi. Ovaj, prema tome, to je za Bezdan vrlo neophodno da se uradi", rekao je Vučiću sagovornik.

Predsednik je rekao da izdvoje još para ako bude problema.

On je rekao da je situacija sa niskim vodostajem Dunava loša i, kako kaže, biće još gora.

"Veoma je loša situacija već i biće još gora", rekao je Vučić.

Vanredna situacija proglašena je u delovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava, a na pojedinim deonicama, reka već može i da se prepešači.

Hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još deset do 15 centimetara, dok vodostaj kod hidroelektrane "Đerdap" gotovo da je na najnižoj koti u svojoj istoriji.

Autor: Pink.rs