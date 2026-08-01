VUČIĆ OBJAVIO HIT SNIMAK! Ovo je predsednikova JUTARNJA RUTINA: Pokazao gde je noćas spavao, kako se brije, šta čita... Ovakvog ga nikada niste videli! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je obišao selo Vasilj kod Knjaževca i prisustvovao manifestaciji "Belmužijada" u Svrljigu, gde je najavio nove puteve, niže cene lekova, povećanje plata i penzija, nastavak pregovora o NIS-u, kao i velika ulaganja u jugoistok Srbije.

Predsednik je jutros objavio veoma zanimljiv snimak gde je pokazao kako izgleda njegova jutarnja rutina:

PREDSEDNIK JUČE URADIO VELIKI POSAO

Mobilne ambulante već spasavaju živote

Poseban deo posete bio je posvećen radu mobilnih ambulanti, za koje je Vučić rekao da već daju konkretne rezultate.

Prema njegovim rečima, tokom obilaska šest sela lekari su kod više ljudi otkrili ozbiljna oboljenja, a osam osoba će, kako je rekao, zahvaljujući pravovremenim pregledima biti spaseno.

Predsednik je pozvao građane, posebno starije, da redovno dolaze na preventivne preglede.

Ne plašite se pregleda. Time spašavate sebe. Naš posao je da mobilna ambulanta makar jednom u dva meseca dođe u svako selo kako ljudima ne bi bilo teško da dođu do lekara - poručio je Vučić.

Iz Vasilja saopštio veliku ekonomsku vest

Predsednik je upravo iz ovog malog sela objavio najnovije podatke o privrednom rastu Srbije.

Kako je rekao, Srbija je u drugom kvartalu ostvarila rast od 3,6 odsto, dok je u prvih šest meseci godine ukupna stopa rasta 3,4 odsto, čime je trenutno prva u Evropi.

Jedino Irska eventualno može da nas pretekne. Nismo očekivali ovakav rezultat i zato možemo snažnije da povećavamo plate i penzije - rekao je Vučić.

Dodao je da će značajno povećanje plata dobiti zaposleni u javnom sektoru, dok će država nastaviti da pomaže i privredi.

Danas počinje pojeftinjenje lekova

Govoreći o novom paketu pomoći građanima, predsednik je podsetio da od danas počinje primena prve faze snižavanja cena lekova koji se izdaju na recept.

Druga grupa lekova biće jeftinija od 15. avgusta, dok će od 1. do 15. septembra biti isplaćena pomoć penzionerima, borcima i drugim kategorijama stanovništva.

Srećan sam zbog nižih cena lekova. Želimo da ljudi žive duže i da izdvajaju manje novca za terapiju. Upravo zahvaljujući rekordnom privrednom rastu možemo da donosimo ovakve mere - rekao je predsednik.

Autor: D.B.