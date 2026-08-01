VUČIĆ OBIŠAO MANASTIR SVETOG ĐORĐA! Predsednik poručio iz svetinje: Naš dug precima i zavet budućim generacijama je da ovo blago ostane sačuvano (VIDEO)

Predsednik Srbije istakao je da je u toku obnova fresaka u manastiru i naglasio značaj očuvanja duhovne, kulturne i istorijske baštine za buduće generacije.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je manastir Svetog Đorđa kod Pirota.

- Svaki put kada uđem u jedan od naših manastira, osetim mir, snagu i vekovno trajanje Srbije. Čuvajući svetinje negujemo identitet, veru i korene koji su nas održali kroz vekove - naveo je predsednik u opisu svoje najnovije objave na Instagramu.

- Video sam i da je u toku obnova manastirskih fresaka, čime čuvamo jedan od najvrednijih spomenika naše duhovne, kulturne i istorijske baštine. To je naš dug precima i zavet budućim generacijama da ovo neprocenjivo blago ostane sačuvano - dodao je.

Predsednik se na kraju zahvalio igumanu Leonidu i bratstvu manastira na posvećenosti i istrajnosti u očuvanju ove velike svetinje.

- Nastavićemo da obnavljamo i štitimo ono što predstavlja temelj naše baštine i naše Srbije - napisao je predsednik.

Autor: D.B.