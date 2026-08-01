'PUT JE DANAS KAO KROZ ŠVAJCARSKU!' Vučić o razvoju jugoistoka Srbije: Zašto ovo nisu napravili ranije? Zato što nisu umeli da vode ekonomiju i zemlju!

Predsednik Srbije poručio je da država ne može odjednom da ispuni sve zahteve građana, ali da će nastaviti ulaganja u infrastrukturu, puteve i razvoj juga zemlje, uz najavu novih projekata za Babušnicu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom posete Babušnici, da prosečna plata u toj opštini iznosi 798 evra i poručio građanima da država ne može da ispuni sve zahteve odjednom, ali da će nastaviti da ulaže u jug Srbije i da radi na smanjenju razlika između razvijenijih i manje razvijenih delova zemlje.

- Kada sam dolazio u Babušnicu pre 20 godina, izgledalo je mnogo drugačije. Prvo, nisam mogao od Pirota da dođem kako treba, nisam mogao da dođem od Leskovca kako treba. Nijednim putem nisam mogao da dođem kako treba - rekao je Vučić.

On je istakao da istočni i zapadni delovi zemlje nisu mnogo razvijeni, dok severni jeste.

- Beograd je mnogo razvijeniji, Novi Sad je mnogo razvijeniji. Hoću da budemo racionalni i neću da vam se dodvoravam. Neću da vam govorim samo ono što vam se dopada - rekao je Vučić.

Dodaje da građani od njega često zahtevaju da se završi posao koji je trebalo da bude gotov još pre 50 godina.

- Gde god pođem: 'reši nam to što je trebalo da reši Tito'. Gledaj, imaš put kao kroz Švajcarsku kada dolaziš ovamo. Iz kojeg god smera da dolaziš, bukvalno kao kroz Švajcarsku. Zašto ovo nisu napravili ranije? Zato što nisu umeli da vode ekonomiju i zemlju, pa bi ponovo da upropaste zemlju - rekao je Vučić.

Ističe da bi lagao kada bi sve obećao, ali navodi da će biti urađen put do Zvonačke Banje, kao i sportska hala ili srednja škola.

- Naša ulaganja danas mnogo više idu iz Beograda i Novog Sada, sa severa zemlje ka jugu. Ranije je bilo obrnuto. Ranije je jug radio da nahrani, izgradi sever. Sada je obrnuto. Da li može sve to da se nadoknadi? Stotine godina zaostajanja da se nadoknade za godinu, dve, pet? Nemoguće je. Ali da li ćemo da smanjujemo razliku između Babušnice i Beograda? Smanjivaćemo razliku - rekao je Vučić.

Vučić je jednoj majki deteta sa posebnim potrebama obećao pomoć i posao, a građanima zahvalio što su, kako kaže, izdržali teror proteklih godinu dana.

- Hvala vam što ste brinuli o državi i molim vas da ih na sledećim izborima pobedimo ubedljivo - poručio je Vučić meštanima Babušnice.

Autor: D.B.