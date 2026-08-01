Srpski vatrogasci-spasioci u srcu borbe protiv požara u Španiji: Daleko od svojih domova čuvaju tuđe živote

Ne postoje granice kada neko čeka pomoć, istakao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
- Daleko od svojih porodica i svoje zemlje, srpski vatrogasci-spasioci danas rame uz rame sa kolegama iz Španije učestvuju u borbi protiv jedne od najtežih požarnih sezona koje je ova zemlja pogodila poslednjih godina rekoa je Dačić i dodao:
- Iza svakog koraka kroz opožarene šume, svakog leta helikoptera i svakog sata provedenog na požarištu krije se isti cilj – sačuvati ljudske živote, domove i prirodu.
- Biti tamo gde je najteže najveće je priznanje za svakog spasioca, ali i potvrda poverenja koje im je ukazano. Srpski vatrogasci-spasioci još jednom pokazuju svoje znanje, hrabrost i profesionalizam, dostojno predstavljajući svoju zemlju u međunarodnoj akciji pomoći - rekao je Dačić i dodao:
- Tamo gde plamen preti, Srbija šalje svoje najbolje.
Autor: A.A.