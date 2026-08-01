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Srpski vatrogasci-spasioci u srcu borbe protiv požara u Španiji: Daleko od svojih domova čuvaju tuđe živote

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Ne postoje granice kada neko čeka pomoć, istakao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

- Daleko od svojih porodica i svoje zemlje, srpski vatrogasci-spasioci danas rame uz rame sa kolegama iz Španije učestvuju u borbi protiv jedne od najtežih požarnih sezona koje je ova zemlja pogodila poslednjih godina rekoa je Dačić i dodao:

- Iza svakog koraka kroz opožarene šume, svakog leta helikoptera i svakog sata provedenog na požarištu krije se isti cilj – sačuvati ljudske živote, domove i prirodu.

- Biti tamo gde je najteže najveće je priznanje za svakog spasioca, ali i potvrda poverenja koje im je ukazano. Srpski vatrogasci-spasioci još jednom pokazuju svoje znanje, hrabrost i profesionalizam, dostojno predstavljajući svoju zemlju u međunarodnoj akciji pomoći - rekao je Dačić i dodao:

- Tamo gde plamen preti, Srbija šalje svoje najbolje.

Autor: A.A.

#Ivica Dačić

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