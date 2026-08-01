'VOLEO BIH DA SMO IMALI VIŠE MEČKI BOŽANA!' Vučić iz Gorčinaca odgovorio na kritike zbog obilaska Srbije: Volim da slušam ljude i da uradim ono što mogu

Predsednik Srbije obišao je poljoprivredno gazdinstvo porodice Nikolić i odgovorio na komentare da ga "vodaju kao mečku Božanu", poručivši da voli da bude među građanima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom posete selu Gorčinci kod Pirota, da je ponosan što razgovara sa građanima i obilazi mesta širom Srbije.

Odgovarajući na komentare da ga "vodaju kao mečku Božanu", Vučić je rekao da bi voleo da je više državnih funkcionera bilo spremno da na taj način izlazi među narod.

- Ja bih voleo da smo imali više mečki Božana, da vide svoj narod, da čuju svoj narod, da mu kažu nešto, ponekad i nešto neprijatno, a ne samo lepo. Nego, nismo imali mečke Božane u srpskom rukovodstvu. Pitajte ko je dolazio u Gorčince, Temsku, Kalnu... Nije nikada niko. Ja volim to, drugi ljudi kažu gde je važno da se ode, da slušam ljude i da uradim ono što mogu da uradim - kazao je on.

Autor: D.B.