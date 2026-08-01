Dačić u Raški odao počast herojima 37. motorizovane brigade: Njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas u Raški osvećenju i otkrivanju spomenika u znak sećanja na 60 poginulih, trojicu nestalih i 186 ranjenih pripadnika 37. motorizovane brigade na Kosovu i Metohiji tokom NATO agresije na SRJ, i tom prilikom istakao da spomenik predstavlja izraz poštovanja prema onima koji su časno služili otadžbini i potvrdu da njihova žrtva neće biti zaboravljena.

Ministar je naglasio da poseban značaj ovom spomeniku daje i činjenica da je podignut na inicijativu Udruženja pripadnika herojske 37. motorizovane brigade, uz podršku lokalne samouprave, što pokazuje da kultura sećanja nije samo obaveza države, već i odgovornost zajednice prema sopstvenoj istoriji.

„Kada jedna sredina odluči da podigne spomenik svojoj brigadi, ona time čuva uspomenu na sve njene pripadnike. Na one koji su položili svoje živote, na one koji su kroz rat prošli noseći teret svoje dužnosti i na njihove porodice, koje su zajedno sa njima podnele najveće žrtve.

Pripadnici 37. motorizovane brigade izvršavali su svoju dužnost časno, profesionalno i hrabro u vremenima koja su bila među najtežima u novijoj istoriji naše zemlje. Njihova odanost zakletvi, odgovornost i spremnost na žrtvu ostaju trajna vrednost i primer budućim generacijama“, rekao je ministar.

On je istakao da posebnu simboliku ima i mesto na kojem se spomenik nalazi – plato ispred Osnovne škole „Raška“, gde će svakodnevno podsećati mlade generacije na vrednosti slobode, odgovornosti i ljubavi prema otadžbini.

„Svakoga dana ovuda će prolaziti deca, mladi ljudi i buduće generacije. Ovaj spomenik biće njihov tihi učitelj istorije. Podsećaće ih da je sloboda vrednost koja se čuva odgovornošću, solidarnošću i ljubavlju prema svojoj zemlji“, rekao je ministar i izrazio uverenje da će ovaj spomenik biti trajni simbol zahvalnosti, zajedništva i poštovanja kao i mesto na kojem će buduće generacije učiti o dragocenosti mira, slobode i jedinstva.

„Danas ne govorimo o ratu da bismo ga veličali. Naprotiv. Govorimo o ljudima koji su, kada je to od njih tražila država, stali u njenu odbranu, svesni težine zadatka koji su preuzeli. Njihova hrabrost obavezuje nas da čuvamo mir, da gradimo razumevanje i da učinimo sve kakao se stradanja nikada više ne bi ponovila. Naša je zajednička obaveza da negujemo kulturu sećanja. Narod koji zaboravi svoju istoriju rizikuje da izgubi deo svog identiteta, a narod koji svoje heroje pamti dostojanstveno i sa poštovanjem gradi sigurniju budućnost“, rekao je ministar i poručio da Srbija, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaju posvećeni očuvanju uspomene na sve koji su služili svojoj zemlji i negovanju vrednosti časti, odgovornosti i patriotizma, a koje su, kako je istakao, utkane u temelje naših bezbednosnih institucija.

On je ukazao da se Srbija danas suočava sa pokušajima revizije svoje istorije, kako iz inostranstva tako i unutar zemlje, u nameri da se „stradalni srpski narod predstavi kao narod koji je vršio genocid, etnička čišćenja i ratne zločine“.

„Na žalost, tvrde i govore da je naša politika bila ta koja je izazvala NATO agresiju na našu zemlju. U ime policije, i u ime Ministarstva unutrašnjih poslova, a usudiću se i u ime Vlade Srbije, a siguran sam i da predsednik Republike Aleksandar Vučić to misli, želim da kažem da smo mi vodili jedan odbrambeni rat, da su svi naši borci bili borci za slobodu i ratni heroji a ne ratni zločinci. To svima treba da bude jasno“, rekao je Dačić ukazavši da je tokom ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji, kao i u napadima albanskih separatista i terorista, poginulo skoro hiljadu srpskih policajaca.

Naglasivši da će, zbog hrabrosti i požrtvovanosti pripadnicima 37. motorizovane brigade večno pripadati mesto u velikoj i slavnoj srpskoj istoriji, ministar je ukazao i da se zalaže da svi krajevi Srbije koji su podneli najveće žrtve u ratovima, budu mesta u koja će se ulagati, jačati njihov ekonomski razvoj jer su, kako je rekao, sačuvali Srbiju.

Ministar je u Raški posetio Policijsku stanicu i Vatrogasno-spasilačku jedinicu gde je pripadnicima policije i vatrogascima-spasiocima poručio da će država nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta i poboljšanje uslova rada kako bi još efikasnije odgovarali na sve bezbednosne izazove i vanredne situacije.

„Bezbednost građana je naš prioritet. Ona zavisi od ljudi koji svakodnevno, profesionalno i odgovorno obavljaju svoj posao. Zato je naša obaveza da nastavimo da jačamo kapacitete policije, da ulažemo u opremu, poboljšavamo uslove rada pripadnika policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, jer samo snažno i dobro opremljeno Ministarstvo unutrašnjih poslova može u potpunosti da odgovori svim izazovima i bude čvrst i siguran oslonac građanima Republike Srbije“, poručio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Autor: S.M.