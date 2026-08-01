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'ŠTA, SAD JE I ODIHR ĆACI I RADI ZA VUČIĆA?!' Ana Brnabić o navodima Birodija: Pustite to, nego hoćete li vi, blokaderi, priznati rezultate izbora...?

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na navode Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) da je ODIHR navodno prećutao nepoštovanje jedne od svojih preporuka koja se odnosi na razdvajanje partije i države, poručivši da se ta međunarodna organizacija sada napada zato što njeni stavovi ne odgovaraju političkim protivnicima vlasti.

Brnabićeva je, komentarišući objavu blokaderskog tabloida "Danas” u kojoj su prenete tvrdnje BIRODI-ja, upitala da li su predstavnici ODIHR-a sada postali ćaci i da li, prema toj logici, rade u interesu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Pa šta sad - ODIHR su ćaci?! Sad i ODIHR radi za Vučića? Pustite to, nego hoćete li vi, blokaderi, priznati rezultate izbora kakvi god da budu ili nećete? Ili ćete priznati ako pobedite, a nećete ako izgubite? Biće da je tako - napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži Iks.

Autor: Iva Besarabić

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