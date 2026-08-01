'ŠTA, SAD JE I ODIHR ĆACI I RADI ZA VUČIĆA?!' Ana Brnabić o navodima Birodija: Pustite to, nego hoćete li vi, blokaderi, priznati rezultate izbora...?

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na navode Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) da je ODIHR navodno prećutao nepoštovanje jedne od svojih preporuka koja se odnosi na razdvajanje partije i države, poručivši da se ta međunarodna organizacija sada napada zato što njeni stavovi ne odgovaraju političkim protivnicima vlasti.
Brnabićeva je, komentarišući objavu blokaderskog tabloida "Danas” u kojoj su prenete tvrdnje BIRODI-ja, upitala da li su predstavnici ODIHR-a sada postali ćaci i da li, prema toj logici, rade u interesu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pa šta sad - ODIHR su Ćaci?!? Sad i ODIHR radi za @avucic? Pustite to, nego hoćete li vi, blokaderi, priznati rezultate izbora kakvi god da budu ili nećete? Ili ćete priznati ako pobedite, a nećete ako izgubite? Biće da je tako. pic.twitter.com/OQWvrPRcuu— Ana Brnabic (@anabrnabic) 01. август 2026.
- Pa šta sad - ODIHR su ćaci?! Sad i ODIHR radi za Vučića? Pustite to, nego hoćete li vi, blokaderi, priznati rezultate izbora kakvi god da budu ili nećete? Ili ćete priznati ako pobedite, a nećete ako izgubite? Biće da je tako - napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži Iks.
Autor: Iva Besarabić