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ODGOVOR MRŽNJI I BLOKADERIMA! Čačak, Kruševac, Kraljevo i Šabac na nogama (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Srbija je danas poslala nikad jasniju i moćniju poruku – narod ne želi haos, mržnju i mračnu prošlost, već stabilnost, sigurnost i dalji napredak! Slike koje stižu iz Čačka, Kruševca, Kraljeva, Šapca i brojnih drugih gradova svedoče o podršci predsedniku Aleksandu Vučiću.

Posebno raduje činjenica da je među okupljenima bio veliki broj mladih ljudi, koji su prepoznali ko zaista ulaže u njihovu budućnost, a ko im nudi samo blokade, nemire i povratak u provaliu pre 2012. godine.

Veliki broj studenata i mladih Čačana jasno je poručio da želi sigurnu budućnost, nove investicije i radna mesta u svom gradu.

Kruševljani su u ogromnom broju okupirali štandove naprednjaka.

Foto: Privatna arhiva

Građani Kraljeva jasno su rekli ne mržnji i blokadama, birajući stabilnost i sigurnost za svoje porodice.

Foto: Privatna arhiva

Šabac je još jednom pokazao ogromno poverenje u politiku Srpske napredne stranke.

Foto: Privatna arhiva

Dok opozicioni prvaci i njihovi potrošeni politički kadrovi nude samo blokade, napade na porodice i pretnje ekonomskim krahom, gradske ulice srpskih gradova pokazale su potpunu realnost.

Autor: Iva Besarabić

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