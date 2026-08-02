ZDRAVLJE JE NAJBITNIJE! Vučić pokazao da mu je narod na prvom mestu: Cene lekova drastično snižene, ovo su detalji

Lekovi u Srbiji su od juče, 1. avgusta su u apotekama dostupni građanima po drastično nižim cenama. Neki su sniženi čak i do 50%.

Među sniženim lekovima su osim onih koje građani koriste kao redovne terapije, takođe i antibiotici kao i određeni vitamini i suplementi.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je po ko zna koji put održao svoje obećanje i tako na jako veliki način pomogao onim građanima Srbije, kojima je to najpotrebnije. Briga za građane, Vučiću je na prvom mestu, što je jasno pokazao i ovim gestom.

- Od antibiotika, panklava, do raznih lekova za želudac, do glukofaža za dijabetes ako se ne varam, za pritisak. Glukofaž sa 283 na 121. Od 600 do 1100 dinara će ići njihova cena. Mislim da je ovo veliko olakšanje za ljude... Od 17. avgusta imamo 16 vrsta lekova, za razređivanje krvi i lekovi protiv šloga, izliva krvi u mozak. Biće od 600 do 1100 dinara. Risagala, trambocena, kerdoksa, ksareta, daksanla. Svih mogućih... - izjavio je Vučim tokom jednog od svojih obraćanja.

Vučić je izjavio je i da će druga grupa lekova biti takva od 15 avgusta, što je, kako je rekao, deo plana za bolji životni standard građana.

- Od 1. do 15. septembra uplaćivaćemo onu podršku i za penzionere, borce i ljude koji dobijaju socijalna primanja od države. U tom periodu ćemo vas obavestiti koliko će biti povećane plate i penzije, a nadam se da ćemo moći da ih uvećamo ne od 1. januara nego ranije, od 1. decembra - rekao je Vučić prilikom obilaska mobilne ambulante u Selu Vasilj, u opštini Knjaževac.

Predsednik Srbije, je iskoristio vreme dok je boravio u Jugositčnoj Srbiji, da obiđe apoteku u Kalni kako bi se lično uverio da je odluka počela da se primenjuje.

- Obišao sam apoteku ovde u Kalni, kako bih se uverio da su od danas primenjene nove, niže cene lekova. Uporedio sam stanje i sa apotekama u Beogradu, jer je važno da građani, bez obzira na to gde žive, imaju jednake uslove i podjednako dostupnu terapiju - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Ministar Mali: Na spisku je 769 lekova

Govoreći o paketu ekonomskih mera države vrednom oko 600 miliona evra, ministar finansija Siniša Mali je rekao da su od 1. avgusta snižene cene lekova koji se izdaju na recept.

- Kako smo obećali, tako i ispunjavamo – u apotekama širom Srbije jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept. Na spisku je 769 lekova, što je 99,6 odsto svih lekova koji se izdaju uz doplatu - rekao je Mali.

Naveo je da je država za tu meru izdvojila više od 100 miliona evra kako bi se smanjilo učešće građana u ceni lekova.

Kao primer naveo je da je cena pojedinih inhalatora za astmu smanjena sa 2.550 na 850 dinara, dok je cena leka "nolpaza“ prepolovljena.

Najavio je i da će polovinom avgusta deo lekova koji su do sada u potpunosti plaćali pacijenti biti stavljen na listu lekova koje finansira država.

Autor: D.B.