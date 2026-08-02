PINK.RS SAZNAJE! Evo ko je uhapšeni Albanac zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad dvoje civila srpske nacionalnosti!

Kako Pink.rs saznaje, MM (45) je Albanac sa Kosova i Metohije, iz opštine Novo Brdo, koji poseduje lična dokumenta privremenih prištinskih institucija.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa policijskim službenicima Službe za borbu protiv terorizma i Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš uhapsili su M. M. (1981) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

On je uhapšen zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad dvoje civila srpske nacionalnosti 26. jula 1999. godine u mestu Klobukar na području AP KiM, kao i da je učestvovao u izvršenju drugih krivičnih dela.

Autor: D.B.