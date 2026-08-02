BRNABIĆ RASKRINKALA NVO SEKTOR: 1,3 milijarde evra nisu dobili za reforme, već za pritisak na Srbiju i Vučića

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je šokirana podatkom koji je izneo lider "Srpskih suverenista" Vukša Dragović da je NVO sektor u poslednjih pet godina dobio 1,3 milijarde evra iz inostranstva, i istakla da taj novac ne služi za reforme, već za pritisak na državu Srbiju, a, kako kaže, pre svega na predsednika Aleksandra Vučića.

- To je između 21 i 22 miliona evra mesečno. Pa tako svaki mesec. Za šta? Šta su oni uradili toliko za Srbiju? Kako su oni pomogli reforme u Srbiji? - upitala je Brnabić gostujući na TV Prva.

Ona je navela da je ta suma novca za NVO sektor ušla nakon otvaranja poslednjeg klastera u pregovorima sa EU u 2021. godini i dodala da od 2022. godine integracije nemaju veze sa reformama, već sa poslušnošću.

- Od tada se traži od svake zemlje da u potpunosti bude poslušna, a to je 100 odsto usklađivanje sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije. To je, pod jedan, uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Od tada se i ta evropska perspektiva menja: da nisu više važne reforme, važno je da slušate. I taj novac koji je ušao, nije ušao za reforme, ušao je zbog pritiska - rekla je Brnabić.

Dodala je da je taj pritisak pre svega bio usmeren na Aleksandra Vučića, kako bi on vodio poslušničku politiku.

- Kada mi uspemo, svojim reformama koje uprkos tome sprovodimo, da dođemo do toga da imamo opet ogromnu podršku Evropske komisije za otvaranje jednog klastera, vi imate nevladine organizacije koje kažu: 'Ne, ovo nije bilo dobro, ovo nije... Ovde imate tiraniju, ovde imate diktaturu, ovo nije transparentno, ovo nije inkluzivno, ovo je ovako, ovo je onako'. Neverovatan vid pritiska - rekla je Brnabić.

Osvrnula se i na nedavno otvaranje vidikovca na Kablaru i ocenila da je to projekat u koji veruje lokalno stanovništvo i na kom su radili zajedno sa državom.

- Juče je bilo nešto preko 1.000 ljudi samo u poseti. Prvih sedam dana je besplatno, nakon toga je karta 500 dinara. Kada se popnete na taj prelepi vidikovac, vi zaista vidite koliko nam je Srbija lepa i koliko je važno boriti se za nju - rekla je Brnabić.

Kako kaže, da nije bilo "blokadera", i da nije bilo medija koji su gurali lažne vesti, taj vidikovac bi bio otvoren pre dve godine.

- Mi smo, i Kablarci i Srbija, izgubili dve godine samo zbog njihovog usporavanja. I to vam je tako, praktično, sa svakim projektom - rekla je Brnabić i dodala da je usporavanje projekata "blokaderska politika".

Autor: D.B.