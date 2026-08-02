AKTUELNO

Politika

Povodom Dana državnosti Severne Makedonije, Starović i Toškovski u manastiru Prohoru Pčinjski

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Ministarstvo za evropske integracije ||

Severna Makedonija danas obeležava Dan državnosti, a ministar za evropske integracije Nemanja Starović predvodio je u svojstvu izaslanika predsednika Srbije Aleksandra Vučića državnu delegaciju na obeležavanju Ilindana u manastiru Prohor Pčinjski, a makedonsku delegaciju predvodio je ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski.

Starović je uputio čestitku povodom Dana državnosti svim građanima Republike Severne Makedonije, naglasivši da slobodarske tradicije koje se neguju sećanjem na Ilindenski ustanak i Prvo zasedanje ASNOM (Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije), održano 1944. u Prohoru Pčinjskom, predstavljaju snažan temelj prijateljstva naše dve države, kao i bratskih veza srpskog i makedonskog naroda, navpodi se u saopštenju.

Foto: Tanjug/Ministarstvo za evropske integracije

Ilindenski ustanak je počeo na današnji dan 1903. godine i smatra se najznačajnijim oružanim aktom makedonskog nacionalnooslobodilačkog pokreta protiv Osmanskog carstva.

Foto: Tanjug/Ministarstvo za evropske integracije

Autor: A.A.

#Nemanja Starović

#Prohor Pčinjski

#dan državnosti severne makedonije

POVEZANE VESTI

Politika

STAROVIĆ SAČEKAO PICULU IZLOŽBOM O 'OLUJI': Dok se evroposlanik hvali puškom, ministar mu pokazao slike proteranih Srba!

Politika

Starović odgovorio Stefanoviću: Apsurd srpske opozicije, Vučića kritikuju oni koji su devastirali vojsku

Politika

Starović žestoko odgovorio Ponošu: Umesto izvinjenja, najjeftiniji od svih trikova - Relativizacija i prebacivanje na neke treće ljude

Politika

'JEFTINA POLITIČKA MANIPULACIJA' Starović odgovorio Tadiću: Umesto širenja histerije i LAŽI, bilo bi bolje da se držimo činjenica

Politika

Starović se oglasio iz Minhena: Srbija želi mir, ali jača odbrambene kapacitete

Politika

STAROVIĆ: Odluka Srbije da ne učestvuje na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana štiti dostojanstvo našeg naroda i integritet prisutnog procesa