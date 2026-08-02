Povodom Dana državnosti Severne Makedonije, Starović i Toškovski u manastiru Prohoru Pčinjski

Severna Makedonija danas obeležava Dan državnosti, a ministar za evropske integracije Nemanja Starović predvodio je u svojstvu izaslanika predsednika Srbije Aleksandra Vučića državnu delegaciju na obeležavanju Ilindana u manastiru Prohor Pčinjski, a makedonsku delegaciju predvodio je ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski.

Starović je uputio čestitku povodom Dana državnosti svim građanima Republike Severne Makedonije, naglasivši da slobodarske tradicije koje se neguju sećanjem na Ilindenski ustanak i Prvo zasedanje ASNOM (Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije), održano 1944. u Prohoru Pčinjskom, predstavljaju snažan temelj prijateljstva naše dve države, kao i bratskih veza srpskog i makedonskog naroda, navpodi se u saopštenju.

Ilindenski ustanak je počeo na današnji dan 1903. godine i smatra se najznačajnijim oružanim aktom makedonskog nacionalnooslobodilačkog pokreta protiv Osmanskog carstva.

Autor: A.A.