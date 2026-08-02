140 HILJADA EVRA ZA NOVU OPREMU I PREKO MILION EVRA ZA TRŽNI CENTAR! Predsednik Vučić obišao fabriku 'Yumco' u Drvaru, pa poručio građanima: Srbija je uz vas i na SRBIJU UVEK MOŽETE DA RAČUNATE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik stigli su u Drvar, gde su se sastali sa opštinskim rukovodstvom, nakon čega obilaze pogon fabrike „Yumco“.

Ovoj poseti prethodio je obilazak manastiru Rmanj, gde je njega i Milorada Dodika dočekao episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

- Izvinite što je nedelja, ali jako sam srećan što vas vidim. Ponosan sam na vaš marljiv rad. Da bismo unapredili, i mogli da zarađujemo u budućnosti, uložićemo sad ovde u novu opremu 140 hiljada evra i to ćete dobiti u najkraćem mogućem roku, u narednih 14 dana. Ne mislimo da otpuštamo nikoga. Možete još devetoro da zaposlite - rekao je Vučić na početku posete.

Vučić je pohvalio i marljiv rad svih dama koje su zaposlene u ovoj fabrici.

- Vi ste dame, žene, te koje čuvate Drvar, zbog kojih Drvar još uvek postoji. Drvar održavate u životu vi žene. Želimo da ovde ostanete, da sačuvate ime i prezime koje nosite, da se ponosite. Uvek ćemo da pripadamo istom narodu, uvek ćemo s ponosom da čuvamo svoj rod i da poštujemo sve one koji ne pripadaju našem rodu. Hvala vam svima na ljubavi prema Srbiji. Beskrajno sam vam zahvalan na tome - rekao je Vučić i dodao:

- Uvek ćete imati podršku Srbije i uvek na podršku Srbije možete da računate. I da je teže, i da veće probleme imamo, a nemamo ih. Srbija ubrzano raste, MMF predviđa da će najbrže da raste u celoj Evropi. Kada najbrže ekonomski rastemo, uvek ćemo imati više mogućnosti da pomognemo - rekao je Vučić.

OBRAĆANJE MILORADA DODIKA

- Bez Vučića se ne bi desio ovaj pogon. Tražili ste da se zaposli ženska radna snaga, on je odmah to uradio. Drvar je u stalnoj pažnji Srbije, da smo mu zahvalni. Republika Srpska i Srbija zajednički deluju. Srbija se uvrstila u prvog donatora za RS u infrastrukturnim projektima. Preko 140 miliona evra. Radićemo zajedno. Ja sam obećao milion maraka za tržni centar, predsednik će reći koliko će on. Ostajemo posvećeni našim zajedničkim interesima i našem narodu. Mnogi bi se umorili, mnogi bi stali. Bez Srbije i RS sudbina Srba na ovim prostorima bi bila daleko gora, gotovo nemoguća - rekao je Vučić

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE ALEKSANDRA VUČIĆA

- Srećan sam uvek kad dođem ovde među vas. Hvala vam i za ove naše srpske trobojke. Mi smo u poslednjim godinama uložili 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar, kao Srbija. Polovina je otišla na dugove, polovina na druge stvari. Ponosan sam što smo ovim divnim damama omogućili pristojan posao. Nastaviće da primaju tu platu i da rade, osim što im stiže nova oprema za 15-20 dana u visini od 140.000 evra. Da budu sigurniji u svoju budućnost - rekao je Vučić.

Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar, poručio je Vučić.

- Problem je samo kako ćete pravno suštinski to da regulišete. Morate da nađete ljude s ovih prostora koji hoće da rade i zarađuju. A mi ćemo da učinimo sve što možemo da pomognemo. Znam ja sve naše probleme u Srbiji, ali i sve probleme ovde. Pomoći ćemo, gledaćemo da uvek možete da opstanete ovde i na Srbiju svoju da možete da računate.

- Vi ne možete da razumete kolika je naša ljubav prema vama, koliko Srbija voli Drvar. Hvala vam na ovom predivnom dočeku. Uskoro stiže oprema, a vi rešavajte birokratske probleme. Što se para tiče, ne brinite, Srbija je uz vas i na Srbiju uvek možete da računate - poručio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić