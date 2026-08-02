Deli kožu dok je medved u šumi! Kovačević sanja o 150 'reformatora', a na listi lažnih studenata opšte rasulo (FOTO)

Jedan od ideologa blokaderskog divljanja, Siniša Kovačević oglasio se na društvenoj mreži Iks sa "mudrim" savetima o tome kako bi trebalo da izgleda "studentska lista", pokazavši još jednom koliko je odsečen od realnosti.

Kovačević, koji očigledno ne prati šta se dešava na opozicionom smetištu, rešio je da javno propisuje pravila i deli lekcije o tome ko gde treba da sedi u poslanicima, uopšte ne uviđajući svu apsurdnost situacije.

U svojoj objavi na mreži Iks, Kovačević je napisao sledeće:

- Ne znam ko je na studentskoj listi, znam da prvih stopedeset mesta mora da pripada isključivo studentima. To su budući poslanici, zakonodavci, reformatori. Ostalih sto sa liste mogu da budu značajni, čestiti ljudi sa autoritetom, čija će iskustva i znanja biti dragocena. Jedino tako - poručio je Kovačević bez trunke blama.

Ne znam ko je na studentskoj listi,znam da prvih stopedeset mesta mora da pripada isključivo studentima. To su budući poslanici,zakonodavci,reformatori.Ostalih sto sa liste mogu da budu značajni ,čestiti ljudi sa autoritetom ,čija će iskustva i znanja biti dragocena.Jedino tako. — Sinisa Kovacevic (@SinisaKovacevi6) 02. август 2026.

Dok Kovačević sanja o 150 "poslanika i reformatora" na prva 150 mesta, narodu u Srbiji je sve jasno kao dan: pa oni na svojoj listi nemaju ukupno ni 150 pravih studenata.

Dok se lažni studenti kolju sa nasilnicima poput Petra Đurića oko fotelja i dok im se raspada svaki pokušaj pravljenja liste, Kovačević im crta kako da raspodele stolicu u Skupštini. Pitanje je samo s kojim to studentima planira da popuni prvih 150 mesta, kada su se svi stvarni studenti već odavno ogradili od ovog opozicionog cirkusa i politikanstva?

Autor: Pink.rs