'OVA ZEMLJA ĆE OSTATI NAŠA, OVU ZEMLJU ĆEMO SAČUVATI' Vulin na obeležavanju Ilindana: Vučić je prvi predsednik u istoriji Srba koji je došao na Manjaču

Predsednik Pokreta socijalista i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin, sa Goranom Selakom, ovogodišnjim kumom slave Hrama Svetog proroka Ilije i žiteljima Sitnice dočekao je u porti hrama u Sitnici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Milorada Dodika i članove Vlade Republike Srpske koji su prisustvovali obeležavanju Ilindana.

Vulin, koji je i ktitor hrama, zahvalio se predsedniku Srbije i svih Srba Aleksandru Vučiću zato što je prvi predsednik u istoriji Srba, prvi srpski vladar, koji je došao na Manjaču.

„Malo je srpskih mesta i planina kao što je Manjača. Zaslužila je da joj dođe prvi među Srbima, zaslužila je da se upoznaju, da vide koga brane i koga čuvaju. Zaslužila je Manjača da vidi svog predsednika.“

Istakao je da voli kad vidi svoje zemljake, da mu je milo kad se saberu a da je onima koji nas ne vole krivo.

„I na najtežim mestima za opstanak našeg naroda, gde je opstala crkva, gde je opstao manastir, gde smo makar crkvište obeležili i očistili sabrali su se i Srbi. Zato smo podizali ovaj hram, zato je svako od nas uzidao deo sebe u njega da bismo opstali a i da bismo se vratili. Koliko nas je ovde, u Srbiji nas ima bar još sto puta i svako od nas, ako da samo deo svog vremena, svog uspeha, a dobri smo, čestiti i uspešni ljudi, ova zemlja će ostati naša, ovu zemlju ćemo sačuvati. To je Srpski svet, jedan i jedinstven, nedeljiv. I mogu da nam brane i zabranjuju koliko hoće ali kako da razdvoje Srbiju i Srpsku, kako da Srpski svet ne bude stvoren u našoj generaciji? Proces ujedinjenja je započeo i to se ne može zaustaviti. Neka bi se još dugo sabirali“, rekao je Vulin i dodao „neka bude kao što je govorio Radovan Karadžić – od Republike Srpske biće ime ordena sve ostalo je Srbija.“

Autor: Iva Besarabić