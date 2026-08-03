Želite li ovakvu Srbiju? Sramne scene pokazuju pravo lice blokadera - pomračena svest i čista histerija! (VIDEO)

Skakanje, divljačko ponašanje, psovanje, i potpuo pomračena svest — to je slika i prilika onih koji danima maltretiraju građane i blokiraju ulice! Najnoviji snimci koji su isplivali pokazali su ko zapravo stoji na ulicama i šta promovišu.

Umesto bilo kakvog razumumnog dijaloga ili političkog programa, građani Srbije svakodnevno su prinuđeni da gledaju najprizornije scene divljaštva. Na snimku koji je razotkrio pravu sliku blokada, jasno se vide agresije, histeričnog ponašanja i ljudi sumnjivog izgleda koji promovišu sve suprotno od pristojne i pristojne Srbije. Urlikanje, psovke i neviđena agresija su jedino šta ovi ljudi mogu da ponude.

Na snimcima se jasno vidi kako pojedinci, pod vidnim uticajem raznih supstanci i u stanju potpuno pomračene svesti, skaču, urlaju i najbrutalnije psuju. Bez ikakvog blama i srama, ovi borci za prava demonstriraju čisto nasilje i bezakonje na delu.