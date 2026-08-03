'Razvoj Srbije ne sme da bude talac širenja neutemeljenih tvrdnji' Đedović Handanović o navodima opozicije o zagađenju: Nijedan rudnik se ne otvara bez dozvole!

Srbija je drugi najveći proizvođač bakra u Evropi, a ministarka Đedović Handanović naglašava važnost odgovornog razgovora o rudarstvu bez širenja panike.

Srbija je danas drugi najveći proizvođač bakra u Evropi, a rudarstvo na istoku zemlje osigurava egzistenciju hiljadama porodica. Podsećajući na ove važne ekonomske parametre, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na svom Instagram nalogu. Ona je istakla da prosečna plata u kompaniji "Serbia Zijin Copper" iznosi oko 164.000 dinara, što je znatno iznad republičkog proseka, ali i naglasila da se o budućnosti ove industrije mora razgovarati isključivo na osnovu činjenica. Ministarka je poručila da razvoj Srbije ne sme biti zaustavljen širenjem neutemeljenih tvrdnji.

- Rudarstvo istorijski ima veliki značaj za istok Srbije. Zahvaljujući rudnicima u Boru, Srbija je danas drugi najveći proizvođač bakra u Evropi. U rudarskoj industriji na istoku zemlje radi oko 7.000 ljudi, a kroz poreze, naknade i druge prihode država je od njihovog poslovanja prihodovala 1,744 milijarde dolara. Prosečna plata u kompaniji Serbia Zijin Copper iznosi oko 164.000 dinara, što je značajno iznad republičkog proseka i predstavlja sigurnu egzistenciju za hiljade porodica.

Zato je važno da se o budućnosti rudarstva govori odgovorno i na osnovu činjenica, uz istovremenu zaštitu životne sredine, zdravlja ljudi i interesa lokalnih zajednica.

Navodi o ugrožavanju podzemnih i površinskih voda, termalnih izvora i banja ne mogu se predstavljati kao utvrđene činjenice bez odgovarajućih geoloških, hidrogeoloških i drugih stručnih analiza. Plasiranje neistina preko medija i društvenih mreža znaci zastrašivanje sopstvenog naroda bez argumenata i činjenica sto opozicija i njihovi mediji sistematski čine.

Nijedan rudnik ne može da se otvori bez zakonom propisanih odobrenja, uslova, saglasnosti i dozvola. Obaveza države je da istovremeno štiti život i zdravlje ljudi, vode, zemljište, vazduh, prirodne resurse i prava građana, ali i da obezbedi uslove za održivi razvoj, ekonomski prosperitet i bolji i kvalitetniji život građana sto je do sada i uradjeno. Razvoj Srbije ne sme da bude talac širenja neutemeljenih tvrdnji koje nisu potkovane argumentima, već željom da se širi panika i privuče pažnja - napisala je ministarka.

Autor: A.A.