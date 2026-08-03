VUČIĆ U SELU VODICE, KOD JEDINOG SRPSKOG POVRATNIKA: Predsednik odmah pitao Darka šta je potrebno, pa naredio akciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Prema planu, predsednik danas obilazi Srbe na Kupreškoj visoravni, Јanju i Bugojnu.

Vučić stigao u selo Vodice

Predsednik Vučić je stigao u selo Vodice, u posetu jedinoj srpskoj porodici u tom mestu. On je zatražio da se uradi put, pošto je domaćin rekao da ništa ne može da uradi bez toga.

- Neverovatna je lepota ovde, priroda - rekao je Vučić.

Predsednik je pozvao izvođača za izgradnju puteva, i dao je telefon domaćinu da sam kaže kuda treba da prođe asfaltirana saobraćajnica.

Vučić se interesovao i kako teku radovi na porodičnoj kući, i kaže da je sreo majstora koji je radio i na njegovoj porodičnoj kući. Milorad Dodik je obećao domaćinu Darku Iliću da će pomoći da se završi kuća u Vodicama.

- Ovo što sam ja rekao za put, to će biti završeno za 15-20 dana - kazao je predsednik domaćinu.

Predsednik razgovara sa narodom

Veliki broj ljudi pozdravio je aplauzom Vučića, a potom su zapevali narodne pesme ovog kraja. Vučić i Dodik su zatim seli za trpezu i razgovarali sa narodom.

Predsedniku su poklonili veliku ikonu, kao i knjigu o ovom kraju.

- Ljudi, da zapevate vi još jednu ako može - rekao je predsednik pevačima. Oni su mu poklonili drvene proizvode koji simbolizuju tradicionalni život ovog kraja.

Predsednik se interesovao koliko ljudi stvarno živi u Šipovskoj opštini, i rečeno mu je da je oko 8.000, od toga 7.500 Srba.

Vučić stigao u Janjske otoke

Predsednika je omladina ponudila pogačom i solju, i u razgovoru sa načelnikom opštine obavešten je da je najvažniji put do manastira Glogovac.

- Moji momci su noćili ovde kod vas u Šipovu. Mislim da bi bilo važno da još žena dobije posao, kao u Drvaru kada bi moglo jedno 50-60 žena da dobije posao. Razmislite šta vam je važnije, to ili put do manastira - pitao je on načelnika, koji mu je rekao da je proizvodni pogon bitniji.

Vučić ističe da je deo njegove porodice sa majčine strane poreklom iz Janja.

- Ovde su sve Srbi, posle ćemo ići u jedno malo mesto Vodice, gde se čovek jedan vratio. To je prvi put i da se tu rodilo dete posle toliko vremena. A vi novinari pokažite svima kakva je lepota ovde. Vidite zastave Srbije na svakom mestu, ljudi su ovde posebno hteli da pokažu koliko vole Srbiju - kazao je Vučić-

Ovo je prvi put da predsednik Srbije dolazi ovde, istakao je Vučić.

- Ali morate imati u vidu jednu stvar. Ja sam najduže predsednik i premijer, pa sam imao priliku da posetim više mesta. Meni je bilo lakše da posetim više mesta, da budem objektivan. A druga je stvar što neki ni po završenom mandatu nisu ni čuli za ova mesta. Neko živi za Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu, Kupresu - kazao je predsednik.

Ja sam presdednik svih građana Srbije, dodaje on, i ističe da je njegov posao da gradi najbolju politiku u interesu naroda.

- I juče sam rekao, znam da je ljudima interesantnije da li je lepo jezero, ovo ili ono, ali čini mi se da je ono što sam rekao na Manjači posebno značajno. Mi moramo da se posvetimo razvoju ekonomije, to je ono što nam donosi prednost - naglasio je on.

Kaže da moramo da izbegnemo patriotske prevare koje nam nude policentričnost kako bi podelile Srbe.

- Došlo je do toga da se ljudi izjašnjavaju kao pravoslavci, ali nacionalno nisu Srbi. I mi moramo Republici Srpskoj da budemo zahvalni. Na teritoriji BiH je manje Srba nego u Crnoj Gori, a Crna Gora nas je četiri puta optužila za genocid, priznali su tzv. Kosovo, a Republika Srpska to nikada nije dala. Velika je razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju integralističko jezgro srpskog naroda. Ne zaboravite da su litije krenule u Crnoj Gori kada su neki hteli da prave Pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, samo da izbrišu ono srpska. I verujte mi da takve ideje i dalje postoje - rekao je Vučić.

Podsetio je da su ustaše tokom Drugog svetskog rata pravile svoju pravoslavnu crkvu sa raspopom Germogenom, i dodaje da je ekonomija najvažnija, ali da moramo izbeći podele i prevare.

- Ključni su razgovori i razumevanje da jedni bez drugih ne možemo. Ne mogu ja da kažem vi ste veliki, mi smo mali, pa morate da me slušate. Dodiku sam uvek govorio šta mislim, ali nikada nisam zahtevao ništa. Nijedan jedini put, i rekao sam da ćemo biti uz njih šta god da odluče. I ja mislim da tako morate da se ponašate, i da je to odgovorno sa naše strane, mi moramo da pokazujemo takvu vrstu odgovornosti. Srpska je mnogo za nas uradila, i u ovim ključnim političkim pitanjima mnogo. I uvek su bili uz Srbiju, ne samo u kafani, što ja znam tih junaka to ne mogu da vam objasnim. Bili su uz Srbiju na najtežim mestima mogućim, na svakom mestu u svetu, i to je ogromna razlika u odnosu na neke druge stvari - istakao je on, a Dodik je dodao da se to uvek podrazumevalo.

Ponovio je da je u tišini godinama uvođen termin Srbijanac, i zapitao je zašto niko ne kaže da je Usame Zukorlić Srbijanac.

- Srbijanac je svaki Srbin, samo bi pogrdno da kažu Srbijanac. Kako nikada niste čuli da u Hrvatskoj kažu za Pupovca da je Hrvatijanac. A ne, to njihovo unižavanje srpskog roda važe samo za Srbe. Neće da vam kažu Srbijanac Suljo Ugljanin. Nego kažu bošnjački lider. To i ja kažem, ali mu ja ne izmišljam imena druga. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe, i da nas nazivate Srbima. Ni vojvođanski, ni istočnosrpski, ni bosanski, ni hrvatski. Svi smo Srbi, nema razlike među nama ni u veri, ni u kulturi... Nemamo problem da živimo u više država, već imamo problem sa time da vređate naš nacionalni korpus, ispotiha kako se kaže ovde, sve onako da se ne primeti mnogo, kao da nikoga ne uvrede, ali će to da kažu. I to rade godinama i decenijama, a mi ćutimo i pravdamo se. Moramo i sebe da izlečimo od tog pravdanja, baš me briga da li se neko ljudi - naglasio je predsednik.

Dodaje da će večeras posetiti obnovljenu kuću svog oca u Čipuljićima, i kaže da će dočekati tamo komšije, uglavnom Bošnjake.

- Biće i nešto Hrvata koji su ostali... Svi su dobrodošli, ja pokazujem poštovanje, pokažite i vi poštovanje. Vi imate političare koji neće da izgovore Republika Srpska, iako je to Dejtonska i ustavna kategorija, a onda tražite poštovanje srpskog naroda! Teško vam je to da izgovorite, a onda očekujete ljubav i poštovanje od Srba. Pa kako mislite da to dobijete - zapitao je Vučić.

Kaže da može da nabroji desetak političara iz FBIH koji neće da izgovore Republika Srpska, i da je to nepoštovanje.

Dodik kaže da je najveći problem za Sarajevo Vučić, i da u našoj zemlji vide problem zato što je ona snažna.

- Oni su sami rekli da žele da Srbija bude što slabija. Vučić nije razvijao Srbiju da bi pritiskao Bošnjake. A kod njih u njihovom narativu postoji i dalje da je jaka Srbija nekome prirodan neprijatelj - kazao je Dodik, a Vučić je nastavio: "A to jednostavno nije tačno, mi želimo samo mir".

Predsednik dodaje da smo u Beogradu imali mnogo političara kojima takođe smeta jaka Srbija, i da je u Beogradu najjača strana agentura.

- Moram da kažem još, prvi put da Srpska lista ne dobije poverenje naroda, neće dve godine proći, neće Srbi opstati na Kosovu. I zato čestitam Srbima na KiM što tačno znaju kako da se ponašaju da bi ostali i opstali. I mi ćemo da pomažemo na svaki način mogući, moramo da čuvamo tu vrstu jedinstva i zajedništva - kazao je Vučić.

Predsednika su domaćini ponudili rakijicom, a potom mu pokazali kako vrte jagnje.

Predsednik se obratio građanima iz Mrkonjić grada

Vučić je izjavio da je uvereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti.

Vučić je na jezeru Balkana, nedaleko od Mrkonjić Grada, tokom posete Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, istakao da je očuvanje regionalne stabilnosti, uz snažan privredni rast, jedina garancija uspeha i pobede naše Srbije.

"Tako će naš narod, ali i svi drugi u regionu, živeti mnogo bolje", naveo je Vučić u video objavi na Instagramu.

Dodao je da će danas, prvi put kao predsednik Srbije ili bilo koji predsednik Srbije, obići Janj, Šipovo, srpsku opštinu Kupres, a potom i obnovljenu kuću svog oca u selu Čipuljić kod Bugojna.

"Tu ću razgovarati sa svim dobrim gostima, Srbima naravno, Hrvatima, muslimanima, Bošnjacima, svima koji dođu. A sve ovo sam rekao zato što sam i noćas, ali danima, nedeljama, mesecima, razmišljao koji je najbolji put za Srbiju, šta je ono što nama najviše odgovara, šta je ono što je važno da nacionalno napredujemo, da kao država napredujemo", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je taj put, bez ikakve dileme, napredak srpske ekonomije.

Autor: A.A.