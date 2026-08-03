REPREZENTATIVNI SINDIKATI POHVALILI NACRT IZMENA I DOPUNA ZAKONA O OBRAZOVANJU: Isti taj dokument su blokaderi prošle nedelje napadali

Četiri reprezentativna sindikata su, kako su naveli u saopštenju, "uprkos brojnim izazovima i različitim stavovima tokom procesa, aktivno i odgovorno učestvovala u radu na izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, sa jasnim ciljem da se unaprede prava zaposlenih, smanje administrativne obaveze i očuvaju postojeća prava i mehanizmi zaštite zaposlenih".

Rezultati njihovog rada, dodaju, vidljivi su u predloženim zakonskim rešenjima.

"Ostajemo pri predlozima koji se odnose na smanjenje administracije, a koji su usaglašeni na zajedničkim sastancima, kao i pri predlozima koji se odnose na članove 31a i 152. kojima se uređuje preuzimanje zaposlenih, radi njihovog usklađivanja sa Posebnim kolektivnim ugovorom", naveli su.

Autor: A.A.