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REPREZENTATIVNI SINDIKATI POHVALILI NACRT IZMENA I DOPUNA ZAKONA O OBRAZOVANJU: Isti taj dokument su blokaderi prošle nedelje napadali

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Četiri reprezentativna sindikata su, kako su naveli u saopštenju, "uprkos brojnim izazovima i različitim stavovima tokom procesa, aktivno i odgovorno učestvovala u radu na izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, sa jasnim ciljem da se unaprede prava zaposlenih, smanje administrativne obaveze i očuvaju postojeća prava i mehanizmi zaštite zaposlenih".

Rezultati njihovog rada, dodaju, vidljivi su u predloženim zakonskim rešenjima.

"Ostajemo pri predlozima koji se odnose na smanjenje administracije, a koji su usaglašeni na zajedničkim sastancima, kao i pri predlozima koji se odnose na članove 31a i 152. kojima se uređuje preuzimanje zaposlenih, radi njihovog usklađivanja sa Posebnim kolektivnim ugovorom", naveli su.

Autor: A.A.

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