Lučić: Srbija na pragu da bude suštinski centar razvoja veštačke inteligencije

Generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da je, zahvaljujući odličnim geopolitičkim odnosima Srbije za koje je najzaslužniji predsednik Aleksandar Vučić, naša zemlja na pragu da bude suštinski centar razvoja veštačke inteligencije (AI) u ovom delu sveta i da tu priliku ne treba da propustimo.

On je kazao da na svetu postoje dva globalna centra, SAD i Kina, i da se to sigurno neće menjati, dok je kako je dodao Evropa u ogromnom zaostatku, koji vrlo teško može da nadoknadi, jer ona prvo reguliše pa tek onda razvija neku oblast.

"Mi smo u fenomenalnom momentu, zbog novog strateškog partnerstva sa SAD, koje ulažu hiljade milijardi dolara u AI, da to iskoristimo", kazao je Lučić.

Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija neće, stvarati nova radna mesta, ali definitivno firme koje ne budu koristile veštačku inteligenciju neće moći da opstanu na tržištu.|

Lućić je naglasio i da se u razgovorima koje je imao u Stejt departmentu, Ministarstvu trgovine SAD, državnoj Eksim banci, videla njihova spremnost da razne projekte na bazi AI na Zapadnom Balkanu rade sa Telekomom Srbija.

"To nama daje otvorena vrata prema najvećim američkim i svetskim kompanijama, kao što je Nvidia, da zajedno radimo na projektima AI, prvo ovde za naš region, pa onda za celu Evropu. To je ogromna šansa kako za našu kompaniju tako za celu državu i za sve naše građane", rekao je Lučić u emisiji "Dan na dan" kod Milomira Marića.

Prema njegovim rečima, generalna atmosfera prema Srbiji u Vašingtonu je odlična i mi treba da iskoristimo to što smo prepoznati kao ključni igrač na Zapadnom Balkanu.

Lučić je, kada je reč o poslovanju Telekoma Srbija kazao da će ova godina za kompaniju biti istorijski odlična, sa brojkama koje su nekada bile nezamislive.

"Iako je i 2025. bila u svakom smislu rekordna, ova godina će definitivno biti iznad svih dosad zabeleženih rezultata. Približavamo se prihodima od tro milijarde evra, operativni profit biće preko 1,5 milijardu, a neto profit će preći 500 miliona evra. Uspostavljamo firme širom Evrope i sveta, i od Telekoma gradimo veliku, uspešnu, međunarodnu kompaniju. Uz odličan trend u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, preko TV Njuzmaks krenuli smo u Poljskoj, koja je veliko i bogato tržište, tu je i Turska, gde imamo izuzetno atraktivnu TV ponudu, i naravno krećemo kao mobilni operater u Americi, što će biti istorijski poslovni korak", rekao je on.

Kako je naglasio Telekom Srbija će na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 imati dvostruku ulogu, a prezentovaće i svoje aktivnosti u velikom, izuzetno modernom, paviljonu.

"Bićemo ekskluzivni telekomunikacioni partner, tako da su već počele da nas kontaktiraju ambasade za telekomunikaciona rešenja koja će imati, od italijanske, od drugih ambasada, već intenzivno. Pravimo tehnološka rešenja za svaku zemlju koja će biti predstavljena na Ekspu, a s druge strane imaćemo naš veliki paviljon izuzetno moderan.To je i naša šansa jer će u Srbiju doći nekoliko miliona stranih gostiju i bar polovina koristiće našu mrežu i našu karticu, što je odlično za naše poslovanje", rekao je Lučić.

Prema njegovim rečima, Ekspo je i šansa da se Telekom predstavi u dve velike oblasti, a to su multimedija i digitalni servisi.

"Startapi u koje ulažemo moći će da se predstave, a prezentovaćemo i naša originalna softverska rešenja. Što se tiče startapa, sada nam je prioritet da im pomognemo da prošire svoje tržište i da monetizuju proizvode koje već imaju", rekao je Lučić.

On je najavio i da ide u Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju, gde će kompanija podići još dve moderne zgrade.

"Moj cilj je da maksimalno pomognem našoj kompaniji na KiM da bude što jača, a da ugroženo srpsko stanovništvo ostane u Pokrajini i da živi što normalnije. U četvrtak ću da posetim naše zaposlene tamo. Već smo izgradili nove zgrade u Severnoj Mitrovici i Gračanici, sada ću objaviti da ćemo izgraditi još dve nove zgrade, još modernije", kazao je prvi čovek Telekoma Srbija.

Kako je naglasio cilj je da pošalje poruka da Telekom ostaje na Kosovu i Metohiji kao najveća srpska firma sa blizu 250 zaposlenih, da planira nova radna mesta, i da pružamo najbolje usluge za 30.000 korisnika u Pokrajini.

"Kurtijeva administracija stalno pokušava da nam otežava rad, ali svemu uspešno odolevamo. Najnovije je da je Priština htela da nam zabrani da naša Arena Sport na KiM emituje utakmice Svetskog prvenstva, jer jedna njihova TV stanica na albanskom to već radi, ali mi smo bili spremni unapred, i sa FIFA smo dogovorili da imamo prava za emitovanje utakmica na srpskom jeziku", rekao je Lučić.

Autor: A.A.