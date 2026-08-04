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VUČIĆ: Nema opasnosti od restrikcija struje, ali situacija sa energentima je izuzetno teška

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u ovom trenutku nema opasnosti od restrikcija električne energije u Srbiji, ali je upozorio da je situacija na evropskom energetskom tržištu veoma neizvesna i da se okolnosti mogu brzo promeniti.

Odgovarajući na pitanje novinara o niskom vodostaju Dunava i snabdevanju energentima, Vučić je rekao da trenutno nema razloga za zabrinutost, ali da niko ne može sa sigurnošću da predvidi razvoj situacije u narednim danima.

-U Srbiji u ovom trenutku nema opasnosti od restrikcija. Ali to ne možete da znate sa sigurnošću šta će biti za desetak dana. Situacija je izuzetno teška, imate jedinstveni sistem za trgovinu strujom u Evropi i sve što se događa u okruženju održava se i na nas - rekao je Vučić.

On je naglasio da problem nije samo električna energija, već i tržište nafte i naftnih derivata.

-Tramp kaže, pa se smiri cena brenta, ali kotacije rastu. Nema nafte, ali posebno nema dizela, i idemo sada sa dodatnim rezervama. Nismo dozvolili izvoz, čuvamo sve za sebe i naše građane - istakao je predsednik.

Vučić je dodao da je država spremna da odgovori na izazove uprkos finansijskim teškoćama, posledicama nepogoda i problemima na globalnom tržištu.

-Sasvim sam siguran da ćemo uprkos svim teškoćama, a one su i finansijske, i vezane za nepogode, i probleme na globalnom tržištu, izdržati - poručio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić

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