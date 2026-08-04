Podgorica slavi akciju 'Oluja' sa Hrvatima: Spajić i Mandić šalju delegaciju u Knin

Zvanična Crna Gora imaće svog predstavnika u Kninu na hrvatskoj državnoj proslavi godišnjice operacije "Oluja”, čime je potvrđena najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će Podgorica stati uz Zagreb.

Otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u Hrvatskoj prisustvovaće 5. avgusta u Kninu obeležavanju takozvanog Dana pobede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice "Oluje", potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore podgoričkim "Vijestima".

Iz resora kojim rukovodi Ervin Ibrahimović saopšteno je da je prisustvo crnogorskog diplomate deo redovne diplomatske prakse i izraz uvažavanja prema državi domaćinu i njenim zvaničnim obeležavanjima. Odluka je dodatno obrazložena potrebom negovanja dobrosusedskih odnosa, dijaloga i regionalne saradnje, kao i činjenicom da su Crna Gora i Hrvatska susedne države i saveznice u NATO-u.

Takvim objašnjenjem Podgorica pokušava da jedno duboko istorijsko, moralno i nacionalno pitanje svede na diplomatski protokol. Međutim, odlazak zvaničnog predstavnika Crne Gore u Knin je prisustvo proslavi operacije koja je za Hrvatsku državni praznik, a za srpski narod simbol masovnog progona, ubistava, nestanaka, spaljenih sela i trajnog etničkog čišćenja Krajine.

Hrvatska nevladina organizacija „Dokumenta” identifikovala je 2.353 žrtve „Oluje” i događaja koji su joj prethodili i usledili, među kojima je 1.747 Srba i 1.170 civila. U evidenciji Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas” nalaze se imena 1.877 poginulih i nestalih Srba, od kojih su 1.228 bili civili, a oko tri četvrtine civilnih žrtava bilo je starije od 60 godina.

Međunarodni sud pravde utvrdio je da su hrvatske političke i vojne vlasti bile svesne da će operacija izazvati masovni egzodus srpskog stanovništva i da su svoju vojnu strategiju zasnivale na očekivanom odlasku Srba. Upravo zbog toga prisustvo crnogorskog diplomate ne može biti predstavljeno kao puka kurtoazija prema domaćinu.

Vučić iz Čipuljića najavio potez Podgorice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dan ranije je, tokom boravka u Čipuljićima kod Bugojna, upozorio da će zvanična Crna Gora sa Hrvatskom obeležavati godišnjicu „Oluje”.

"Oni će njima da objasne da je to bila jedna divna, fenomenalna akcija", rekao je Vučić, ironično opisujući odnos crnogorskih vlasti prema hrvatskom predstavljanju "Oluje". Već narednog jutra objavljena je informacija da će crnogorski otpravnik poslova biti u Kninu, čime je njegovo upozorenje u potpunosti potvrđeno

Autor: A.A.