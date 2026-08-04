'NEKI ČEKAJU DRUGO POLUVREME, A MI ĆEMO DA NAPREDUJEMO I BUDEMO NA OPREZU' Jaka poruka Vučića narodu u Donjem Malovanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Republici Srpskoj. On će se večeras obratiti u Mrkonjić gradu, na obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".

Vučić razgovara sa narodom u Donjem Malovanu

Predsednik kaže da će država pomoći sa finansiranjem i izgradnjom parohijskog doma, da bi ono malo ljudi što dođe ovde imalo gde da sednu i da popričaju.

- U Čipuljiću sam noćio, bilo nas je skoro 4000, sada nas nema desetoro. Kada je napadnut Donji Malovan? 3. aprila... A ove što su odveli u Loru, nikada se nisu vratili - pitao je predsednik, na šta mu je rečeno da se samo jedan čovek vratio.

Vučić je najavio da će biti urađen i put prema mestu Vukovsko.

- Gledaćemo da uradimo sve što možemo - naglasio je Vučić.

- Mržnja je najgori saveznik, nekada i sebe kritikujem kada pomislim da sam predaleko otišao u negativnim emocijama. Nažalost, vidim tu mržnju na nekim drugim stranama. Mi ćemo da napredujemo, razvijamo se i da budemo na oprezu. Znam da neki čekaju drugo poluvreme, a naše je da čuvamo mir, zato što ćemo brže da napredujemo od ostalih, i kao nikada u istoriji mir i vreme apsolutno rade za Srbe. I za druge, ali za nas nemam nikakve sumnje - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da su se mnogi Srbi tokom komunizma trudili da se ne zameraju onima koji su bili na strani fašista.

- Da ne bismo kvarili odnose, čuvaj, ćuti. Danas zbog klastera i poglavlja, ćuti zbog ovoga i onoga. Mi ne ćutimo više, samo sebe moramo da zaustavljamo da te emocije ne pređu određenu granicu kao što su kod nekih drugih prešle. Večeras ću da govorim temeljno u Mrkonjiću o tome, da mi moramo biti najjasniji i najglasniji čuvar mira i stabilnosti, ekonomski da napredujemo i pravimo razliku. Ne zaboravite, BiH je 2014. godine imala u proseku 22 odsto veću platu od Srbije, danas je Srbija 20 odsto ispred - istakao je Vučić.

Ta razlika će biti sve veća, naglasio je predsednik.

- Samo mir i rad, mir i rad. Hrvatska je bila za 270 odsto ispred nas, a danas, govorim o primanjima, 40 odsto. Smanjujemo, radimo i polako pristižemo. I ne postoji ništa važnije. Negujemo kulturu sećanja, pognemo glavu i pred njihovim žrtvama, ali nikada ne zaboravite, pošto se mi svima pravdamo, nije pognuo glavu pred srpskih žrtvama. Niko pred ovim srušenim kućama i majkama u crnini nije pognuo glavu i rekao sramota je to što se desilo u Donjem Malovanu, Vukovskom...

Predsednik stigao u Donji Malovan

Vučić je posle Bugojna došao u Donji Malovan, mesto koje je među prvima teško postradalo tokom ratova.

- Sve spaljeno i srušeno su naše kuće, naših Srba koji su jedini ovde živeli. Vidite, sve je srušeno okolo. Onda su zapalili crkvu i pobili su mnogo ljudi ovde. Išli su da zauzmu Kuprešku visoravan, da bi postavili liniju prema Šipovu i Janju. Ovde su Duvnjaci najviše stradali, čuveno srpsko prezime. Najteže je stradalo ovo mesto i u Drugom svetskom ratu, i u poslednjem - kazao je Vučić.

Mnogo je teško ovde biti Srbin, a danas je još teže, rekao je predsednik.

- Ovo sve što čuvamo i obnavljamo radimo da bi se znalo da smo nekada postojali... Ovo što ima ljudi su ponosni i jaki. Pitanje je da li ovde na Kupresu živi i 800 Hrvata, a Srba ukupno ima manje od 300. A nekada je Kupres bio većinski srpski - dodao je Vučić.

Sveštenik je rekao da ima originalni dokument, popis koji je sačinio Sveti Marko Kupreški, na kom se vidi da je bilo više od 12000 Srba na Kupresu tridesetih godina.

- I mnogo nam znači poseta predsednika, da na ovakav način možemo pokazati sve, da opismenimo naš narod što se tiče stradanja - kazao je sveštenik.

Vučić dodaje da su svi Srbi koji žive u Čipuljiću i Bugojnu bili u njegovoj kući.

- Ovi drugi su onda okačili svoje ratne zastave, nijednu svoje države... Šta da kažem, neka kače. Neka kače, a mi da se bavimo napretkom Srbije i mirom. Po prvi put da vreme i mir apsolutno rade za Srbe. Verujem i za druge, ali nisam siguran da oni to isto misle. A što se nas tiče, to radi za nas. Brže napredujemo i ostvarujemo veću razliku, samo da se posvetimo miru, prosperitetu i ekonomiji - naglasio je Vučić.

Svako koga su zatekli da diše je ubijen, rekao je predsednik.

- U drugom ratu maljem, u ovom poslednjem metkom. Sve je spaljeno i pusto - rekao je Vučić gledajući ruševine kuća.

- Da nema naše srpske crkve ne bismo mi spomen obeležje imali - kazao je predsednik ispred spomen ploče u crkvi.

Nikada ih nećemo zaboraviti, tvrd je narod ovde, kazao je Vučić na pitanje o sećanju na žrtve.

- Zamislite kako je onoj deci koja svaki dan moraju da prođu kroz Zloselo. Zamislite šta su radili u ratu kada se zove Zloselo. Prošli su Golgotu, tvrd je naš narod ovde, i naučili su da čuvaju sećanje na svoje bližnje i svoje heroje. Ja sam srećan što kod nas nema mržnje koju sam video kod nekih drugih, i ne treba na tome da radimo. Mržnja uništava samo onoga koji mrzi, a ne objekat mržnje, i dovodi vas do pogrešnih zaključaka, tera vas u pogrešne sukobe, obično gubitničke. Ono što mene brine je što neki ljudi misle da će dočekati trenutak za drugo poluvreme u kojem bi trebalo nešto da dobiju, a neko drugi da izgubi. Loša je to računica, mnogo loša... Mi ne smemo tako da gledamo, ali da uvek budemo na oprezu - istakao je predsednik.

Vučić u hramu rođenja presvete Bogorodice

Hram rođenja presvete Bogorodice, je svetilište koje je predsednik posetio u selu Čipuljić, koje se nalazi u opštini Bugojno.

- U Dubici su bila ogromna stradanja, kao i ovde. Ulazili su i kupili najuglednije, ovi mislili neće im ništa, naivno poverovali. Dođu ustaše sa puškama, njih dvojica, spakuju njih 19 u kamion, i niko se nikada nije vratio - kazao je Vučić.

Sveštenik je rekao da je stari Anđelko Vučić odvezen od strane ustaša u smrt sopstvenim kamionom.

- Bio je najbogatiji čovek ovde. Kao i u poslednjem ratu, prva kuća koju spale uvek je bila iz familije Vučića - dodao je predsednik.

Hram rođenja presvete Bogorodice, je svetilište koje je predsednik posetio.

Tokom ove posete predsednik se zajedno sa sveštenikom Slavišom Đurićem prisetio svih stradalih sa ovog područja, i kako su članovi njegove porodice bili prva meta.

- Ono malo Srba što ima u Čipuljiću živi u Crkvi i oko Crkve - rekao je predsednik Srbije.

Predsednik je ušao i portu crkve gde se nalazi veliki spomenik za sve stradale Srbe, koji su mučki ubijeni od strane neprijatelja u ovim delovima RSK.

Predsednik se sam uputio prema groblju i tražio nekoliko minuta samo za njega.

Sveštenik Slaviša je istakao da je velika čast što je predsednik Vučić došao da ih poseti i da je to veliki podstrek za naš narod na tom kraju.

Naveo je da su u tom kraju živeli bogati i obrazovani ljudi. Dodaje da su u maju 99'. godine ljudi većinom izbegli, a oni koji su ostali da su stradali.

- Za većinski dio ubijenih civila postoje zapisnici, fotografije i sve kako su stradali. Bilo je tu strašnih sudbina i ubijanja. Posle smo u eshumacijama pronalazili ljude. Jednom smo pronašli samo čikmeni stub, znači spaljen je. To je bilo stravično - rekao je sveštenik Slaviša.

Treći dan posete

Trećeg dana posete, prema protokolu, Vučić će posetiti Crkvu u Ćipuljiću, zatim će obići Donji Malovan u Krupresu, a potom će posetiti i porodicu Palalić u opštinu Jezero.

U popodnevnim časovima, u Mrkonjić Gradu biće održana centralna manifestacija sećanja na žrtve ustaške zločinačke akcije "Oluja".

Autor: A.A.