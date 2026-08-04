'POGROM KOJI JE SRPSKOM NARODU OSTAVIO DUBOKE RANE' Gašić se oglasio povodom 31. godišnjice 'Oluje': Naša je dužnost da takve tragedije NIKADA NE ZABORAVIMO

Ministar odbrane Bratislav Gašić oglasio se danas povodom 31. godišnjice od vojno-policijske akcije "Oluja".

- Oluja je pogrom koji je srpskom narodu ostavio duboke rane i opomenu da stradanje nikada ne sme biti zaboravljeno. Sećamo se svih nevinih žrtava i ljudi iz kolona koji su bili primorani da napuste svoja ognjišta i sve što su voleli.

U Hramu Svetog Save u Mrkonjić Gradu zapalio sam sveću za sve stradale, sa dubokim poštovanjem prema njihovoj žrtvi i bolu koji je ostao iza njih. Ta tišina i molitva podsećaju koliko je važno da čuvamo sećanje, ali i da istrajemo u zalaganju za mir i pravdu.

Naša je dužnost da takve tragedije nikada ne zaboravimo, ali još više - da učinimo sve da se one više nikada ne ponove - napisao je Gašić na svom Instagram nalogu.

Autor: Iva Besarabić