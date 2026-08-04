Vulin: Neka Bog prašta Hrvatima, Srbi ne smeju

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin oglasio se povodom godišnjice vojno-policijske akcije „Oluja“, poručivši da Srbija iz tog događaja mora da izvuče pouke i da bude spremna da zaštiti svoj narod u budućnosti.

Vulin je ocenio da zločini počinjeni tokom akcije „Oluja“ nisu kažnjeni i istakao da se, kako je naveo, stradanje jednog dela srpskog naroda mora posmatrati kao stradanje svih Srba.

On je naveo da Srbija ne sme da zaboravi istorijska stradanja svog naroda, posebno logor Jasenovac, ocenjujući da je neophodno negovati kulturu sećanja i čuvati nacionalno jedinstvo.

Govoreći o odnosima sa Hrvatskom, Vulin je rekao da, prema njegovom mišljenju, nikada nije došlo do jasnog i zvaničnog odnosa prema zločinima počinjenim u vreme Nezavisne Države Hrvatske, ocenjujući da je to pitanje koje i dalje opterećuje odnose dva naroda.

Lider Pokreta socijalista istakao je da Srbija, kako je rekao, mora da bude politički, ekonomski i vojno dovoljno snažna kako bi mogla da zaštiti Srbe gde god oni živeli, uz ocenu da se bez sopstvene snage ne može garantovati bezbednost naroda.

„Neka Bog prašta Hrvatima, Srbi ne smeju“, poručio je Vulin u saopštenju.