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BANSTOL DANAS U ZNAKU SEĆANJA! Mitropolit Vasilije služio Svetu liturgiju, održan i parastos žrtvama zločinačke akcije 'Oluja'

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Dnevnik ||

U crkvi Blage Marije na Banstolu danas je održana Sveta arhijerejska liturgija, koju služi mitropolit sremski Vasilije, a kum hramovne slave bio je Mihailo Vučević.

Nakon Svete arhijerejske liturgije služen je parastos stradalima u „Oluji“, u znak sećanja na žrtve i sve one koji su tokom avgusta 1995. godine izgubili živote, domove i vekovna ognjišta.

Banstol je i ovog avgusta mesto molitve, sećanja i sabranja, gde se posebna pažnja posvećuje nevinim žrtvama i porodicama koje su zauvek ostale bez svojih najmilijih.

Autor: Iva Besarabić

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