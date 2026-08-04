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'VUČIĆEV POSLEDNJI GOVOR SA MESTA PREDSEDNIKA VEČERAS U MRKONJIĆ GRADU' Apel Ane Brnabić: Molim građane da pažljivo poslušaju, daće važne poruke

Izvor: Pink.rs/TV Prva, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je večerašnje izlaganje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na komemorativnom skupu u Mrkonjić Gradu od izuzetne važnosti za celu zemlju i pozvala građane Srbije da pažljivo poslušaju obraćanje predsednika na toj ceremoniji.

- Ono što mi je zaista važno, molim sve građane, pažljivo poslušajte obraćanje predsednika Vučića večeras na tom komemorativnom skupu. To je njegovo poslednje obraćanje kao predsednika Republike Srbije... Na komemorativnom skupu povodom etničkog čišćenja, zločina "Oluje", poslednje obraćanje kao predsednika, ali se ja nadam da će ih imati još kao predsednik Vlade - rekla je Brnabićeva ta TV Prva.

Dodala je da je ovo obraćenje za Vučića veoma emotivan trenutak.

- Znamo koliko se spremao za to i mislim da će dati neverovatno važne poruke za sadašnjost, ali i kao što on to radi, i za budućnost politike i za budućnost srpskog naroda na ovim prostorima - rekla je predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije.

Autor: Iva Besarabić

#Ana Brnabić

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