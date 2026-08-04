Gašić poručio Helezu: Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti

Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji boravi u Republici Srpskoj, poručio je ministru odbrane u Savetu ministara BiH Zukanu Helezu da Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti, ocenivši da su njegove najnovije izjave još jedan pokušaj da ličnu političku nemoć i nedostatak rezultata prikrije napadima na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Republiku Srpsku i srpski narod.



Zukan Helez ponovo pokazuje da mu je jedina politička platforma napad na Srbiju, Republiku Srpsku i predsednika Aleksandra Vučića. Dok predsednik Srbije dolazi u Republiku Srpsku da oda poštu nevinim žrtvama zločinačke akcije „Oluja“ i pošalje poruku mira, Helez pokušava da od tog čina napravi politički cirkus i proizvede incident tamo gde ga nije bilo.

Helez bi morao da zna da predsednik Republike Srbije ne dolazi ni u čiju tuđu kuću, već na svoju dedovinu, među svoj narod, sa porukama mira, saradnje i stabilnosti. Za razliku od njega, Aleksandar Vučić nikada nije gradio političku karijeru na širenju mržnje prema bilo kom narodu.

Umesto što svaku priliku koristi za napade na Srbiju i Republiku Srpsku, Helez bi trebalo da se pozabavi sopstvenim resorom i brojnim problemima unutar institucija čiji je deo. Srbija će, bez obzira na njegove provokacije, nastaviti da vodi politiku mira, poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i negovanja specijalnih paralelnih veza sa Republikom Srpskom.

Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti. Ona je simbol naše istorije, našeg identiteta i našeg jedinstva, poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić iz Republike Srpske.

Helez bi morao da zna da predsednik Republike Srbije ne dolazi ni u čiju tuđu kuću, već na svoju dedovinu, među svoj narod, sa porukama mira, saradnje i stabilnosti. Za razliku od njega, Aleksandar Vučić nikada nije gradio političku karijeru na širenju mržnje prema bilo kom narodu.

Umesto što svaku priliku koristi za napade na Srbiju i Republiku Srpsku, Helez bi trebalo da se pozabavi sopstvenim resorom i brojnim problemima unutar institucija čiji je deo. Srbija će, bez obzira na njegove provokacije, nastaviti da vodi politiku mira, poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i negovanja specijalnih paralelnih veza sa Republikom Srpskom.

Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti. Ona je simbol naše istorije, našeg identiteta i našeg jedinstva, poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić iz Republike Srpske.

Autor: D.B.