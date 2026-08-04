'N1 NIKAD NIJE BIO SRPSKI MEDIJ' Vučić o pisanju N1 da su zločini u 'Oluji' odgovornost svih: Traže da se izvinjavamo što su nas ubijali

Oni koji su služili u hrvatskim medijim da pronose njihovu propagandu, oni su uvek to radili na bestijalniji način od onih koji su originalno osmišljavali, kazao predsednik Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima tokom boravka u Republici Srpskoj gde će večeras, u Mrkonjić Gradu prisustvovati komomoraciji stradalim i prognanim u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije "Oluja" i tom prilikom govorio o najvažnijim temama.

Predsednik je, između ostalog, komentarisao i pisanju blokaderske N1 da su "zločini u Oluji odgovornost svih" a da "ni Beograd ni Zagreb, nisu zainteresovani da ih procesuiraju", Vučić je rekao da N1 nikada nije bio srpski medij ni po programskoj orijentaciji niti po bilo čemu drugom.

- To je direktno delovanje protiv interesa srpskog naroda od samog početka. Falsifikat je uvek gori od originala. Oni koji su služili u hrvatskim medijim da pronose njihovu propagandu, oni su uvek to radili na bestijalniji način od onih koji su originalno osmišljavali. To su tražili od nas, da se izvinjavamo zato što su nas ubijali. Proterali su stotine hiljada ljudi i ubijali. Bili su u zaštićenim zonama, a američki ambasador se popeo na tenk da pokaže ko je bio tata operacije. Četiri godine nisu mogli ništa. Imali su "kristalne noći" po gradovima, krem srpskog naroda su počistili, a onda ostavili lažnu elitu spremnu da služi hrvatskoj eliti, kao što ste imali generala Uzelca, goreg ustašu od najgorih Hrvata - rekao je predsednik za TV Informer.

Dodao je da je za Srbiju važno da ima mir i dobre odnose sa Hrvatskom, ali, kako kaže, ne onako kako su ih Hrvati zamislili.

"Da oni terciraju, a mi da igramo i pevamo kako nam oni kažu. I da moramo da slušamo i da služimo njihovim interesima. Mi imamo svoje interese", rekao je Vučić.

Autor: D.B.