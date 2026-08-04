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Stevandić: Na mržnju i zločine odgovorićemo jedinstvom, ali naše žrtve ne možemo da oprostimo bez kajanja zločinaca

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nenad Stevandić poručio je da su Srbi u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj bili izloženi istoj mržnji i stradanju, ističući da je odgovor na te zločine jedinstvo, humanost i poštovanje prema svim nevinim žrtvama.

– Jedinstveno su nas mrzeli i ubijali u Republici Srpskoj Krajini i u Republici Srpskoj. Bombardovali su civile i izbegličke kolone. Zato ćemo jedinstvom odgovoriti na sve ono što smo preživeli, pokazujući ljudskost i empatiju prema svim žrtvama, za razliku od onih koji su te zločine počinili. Međutim, naše žrtve ne možemo da oprostimo sve dok se zločinci iskreno ne pokaju – poručio je Stevandić.

On je naglasio da sećanje na stradale mora da ostane trajna obaveza srpskog naroda, uz poruku da jedinstvo predstavlja najbolji odgovor na pokušaje da se zaborave ili relativizuju zločini počinjeni nad Srbima.

Autor: D.B.

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