Još jedna potvrda odgovornog i transparentnog poslovanja Fonda PIO

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju svih finansijskih izveštaja koji čine Završni račun Republičkog fonda PIO za 2025. godinu i po mišljenju revizora izveštaji su pripremljeni po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i ostalim propisima koji se odnose na postupanje korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Osim sa Zakonom o budžetskom sistemu, usklađenost je kontrolisana i sa Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem i Pravilnikom o računovodstvenim politikama korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

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U završnom Izveštaju Državne revizorske institucije navedeno je da su pribavljeni revizijski dokazi u postupku revizije dovoljan i adekvatan osnov za izneto pozitivno mišljenje.

Takvim stavom Državne revizorske institucije je i ove godine potvrđeno da su finansijski izveštaji Fonda sačinjeni u skladu sa zakonom i važećim propisima, bez utvrđenih nepravilnosti i bez preporuka za dalje postupanje.

Ovo je još jedan dokaz da se sredstvima penzionera upravlja odgovorno, domaćinski i u skladu sa najvišim standardima finansijskog poslovanja.

Autor: D.B.