'SMANJENJE CENA LEKOVA NAM MNOGO ZNAČI!' Ministarka Pavkov u Pećincima razgovarala sa građanima, penzioneri pohvalili potez države

U naseljenom mestu Karlovčić gradimo 22 km kanalizacione mreže, ali za celu opštinu Pećinci to će biti preko 100 km, kazala ministarka zaštite životne sredine

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je juče opštinu Pećinci, mesto Karlovčić, gde je razgovarala sa građanima o novim merama za penzionere, koje je inicirao predsednik Srbije Aleksadnar Vučić.

Ministarka se obratila građanima, sa pitanjem koliko im smanjenje cena lekova znači,

- Znači nam mnogo, jer naše penzije nisu bile velike - rekao je jedan penzioner.

Ministarka je istakla da je ponosna na predsednika opštine, na njegov tim i opštinu Pećinci, za koju kako je rekla, potvrđuje da je životna sredina žila kucavica svake grane i svakog resora.

- i samim tim ispunjavamo preduslov da buduće postrojenje na kojem takođe radimo, za prečišćavanje otpadnih voda za deset hiljada stanovnika. Štitimo i kanal Galovica i druge medijume životne sredine, a obezbeđujemo našim sugrađanima ono što treba da bude trasirani pravac - istakla je Pavkov.

Autor: D.B.