DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: OLUJA JE NAJVEĆE ETNIČKO ČIŠĆENJE I PORAZ MEĐUNARODNOG PRAVA

„Oluja” je najveće etničko čišćenje na tlu Evrope posle Drugog svetskog rata i to je činjenica koju niko ne može da ospori. Uoči akcije „Oluja” na sastanku političkog i vojnog rukovodstva Hrvatske na Brionima 31.7. i 1.8.1995, tadašnji predsednik i vrhovni komandant Hrvatske Franjo Tuđman je naredio: „Srbima treba naneti takve udare da nestanu sa ovih područja”. I to naređenje je izvršeno, uz pomoć dela međunarodne zajednice, koji je saučestovao u etničkom čišćenju.

Podsetiću na član 7. Statuta Haškog tribunala koji govori individualnoj komandnoj odgovornosti, odnosno „ili si znao ili si morao znati”. To pravilo nije važilo za Hrvate, kao ni za kosovske Albance, ni Bošnjake, a jeste samo za Srbe”, izjavio je potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma. Činjenica da zločinci poput Tuđmana, Gotovine, Markača, Izetbegovića, Orića, Haradinaja i ostalih nisu odgovarali, ili su oslobođeni, govori sve. Sama akcija „Oluja” je definitivno poraz međunarodnog prava i niko ne treba da se čudi, šta se i poslednjih godina dešava u svetu, kada govorimo o ratovima i etničkom čišćenju, jer svako ko to radi pozvaće se na Oluju i na nelegalno priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ubiti 2.000 ljudi, pri tom je najveći broj ubijenih starca, žene i deca i proterati oko 300.000 ljudi sa njihovih vekovnih ognjišta, a da za to niko ne odgovara je najveći poraz međunarodnog prava u istoriji. I ti međunarodni faktori koji su to svesno uradili tada, krivci za svako etničko čišćenje nakon toga, jer su to tada proglasili ‘dozvoljenim’”, zaključio je Dalibor Marković Palma.

Autor: D.B.