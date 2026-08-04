UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Pratite specijalnu emisiju! Vuković: Tonino Picula je zvaničnik koji se ponosi svojom ulogom u Domovinskom ratu, ponosi se što je proterivao srpsku decu

Centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve zločinačke akcije "Oluja" održava se večeras u Mrkonjić Gradu, u Republici Srpskoj.

Na obeležavanju godišnice "Oluje" govoriće patrijarh Porfirije, u ime Srba iz Crne Gore obratiće se Milan Knežević, u ime Srba iz Republike Srpske Milorad Dodik, a na kraju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Markentiški stručnjak Nebojša Krstić podsetio je na jedan snimak profesorke koja je govorila o Oluji.

- Kaže da su naterali Hrvatsku vojsku da uradi nešto - rekao je on.

Kako je dodao,proslava tog dana je nešto najmorbidnije, a dešava se u srcu EU, koja se grozi na fašizam. Oni danas slave nešto na šta su se nacisti zgražavali, rekao je Krstić.

- Nema reči kojima može da se opiše taj užas, taj aneks. Naterali su ih na bekstvo, pa pucali na njih. Dete je iz Hrvatske došlo sedo... - navodi Krstić.

- To je nešto sa čime se suočavamo, i što ponovo niko neće osuditi. Oni zabranjuju svoje stranke osuđujući ih da su ekstremne - dodao je Krstić.

- Vučić svoje komšije druge nacionalnosti poziva na "čašicu razgovora" što je dobra investicija za budućnost - dodao je Krstić.

Kako Krstić kaže, direktne ubice koje su ubijale decu i čitave porodice, su puštnei. Osuđeni, pa pušteni, dodao je Krstić.

Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost kaže da pre 212. godine nismo negovali kulturu sećanja, nego smo ih se stideli. Boris Tadić na čelu, sa svim ostalima, izvinjavali su se za ovakve stvari, rekla je ona.

- Shvatili smo da ako želimo da se borimo za narod, moramo da brinemo o srpskim interesima - rekla je ona.

- Korisno je što je Vučić posetio rodno selo svojih predaka. Srba nema, srpska groblja su puna, a srpskog življa je sve manje. Poseta Vučića je ulila nadu onima koji su ostali. Svaka obnovljena kuća, u selu je značajna za Srbe - rekla je ona.

Tonino Picula je zvaničnik koji se ponosi svojom ulogom u Domovinskom ratu, ponosi se što je proterivao srpsku decu, kaže Vuković.

Marko Lakić iz lista Politika istakao je da je ušće Neretve jedno od najvećih strateških stradanja Srba.

- Oluja nije počela 1995. u avgustu, već 1991. kada su proterani Srbi - naveo je Lakić.

Kako je istakao, za pravdu je kasno, ali za nas kao narod nije kasno, da uvežemo taj čvor naše istorije. Da nam se ne desi kao '45 godine. To su bile ustaše, a ne okupatori... - rekao je Lakić.

Oni koji su ostali u Hrvatskoj, danas ne smeju da kažu da su Srbi, nego kažu da su pravoslavci, dodao je Lakić.

- Jedan od tragova načina brisanja, jeste zagrebačko groblje, Mirogoj... - dodao je potom.

Nekada je na Jelačića placu, svaka druga zgrada bila srpska, nisu oni bili čobani i budale. Srbi su tamo bili raseljeni da brane Evropu od Osmanlija, dodao je potom.

Autor: D.B.