Aleksandar Vučić upozorava na opasne delove unutar Srbije koji rade protiv srpskog naroda, ističući ulogu lažnih nacionalista.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su poslednjih dana bili zabeleženi napadi na ljude iz Republike Srpske i da je to treći nivo napada koji dolazi iz Beograda.

- Napadali su ljude iz Republike Srpske. Tobože, oni su krivi za nečije izborne pobede ili poraze, ili za šta god. U Beogradu, to je taj treći nivo napada na Srbiju koji uvek mora da dolazi iz samog Beograda, iz epicentra. Prvo to oni urade tačkasto, po različitim delovima otadžbine, daleko od Beograda, a onda, naravno, sve to mora da se dogodi u Beogradu. I to rade iz dva ugla. Jedan je onaj otvoreni antisrpski, gde imate sve one poređane od Ješića, Zeleno-levog fronta, Studentske liste, i tako dalje. Oni to rade otvoreno. Oni otvoreno mrze Republiku Srpsku, oni otvoreno mrze svaku vrstu ujedinjavanja, duhovnog, kako god hoćete, našeg naroda - naveo je Vučić.

Predsednik je rekao da postoji još jedan opasniji deo.

- Ali imate drugi, još jedan opasniji deo, koji su uvek služili najviše, i posebno u ključnim trenucima naše istorije, onima koji bi da ruše Srbiju. To su lažni salonski nacionalisti, kojima nikad niste bili dovoljno Srbin, iako mnogo vole da dobijaju velike državne plate, iako mnogo vole da lepo žive. I prvi put kad bi nam neko uveo sankcije zbog te velikodržavne politike, oni bi rekli: ne, ne, vi ste krivi za sankcije. Ali će do tada da vas optužuju da nedovoljno verno, patriotski vodite svoju politiku. I to su ljudi koje su koristili i 2000. godine, koji su govorili da su veliki rodoljubi. A sve što su uradili, kao rezultat, pogledajte, nisu ovo uradili ne-rodoljubi, nego tobožnji rodoljubi, od odustajanja od pravnog kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju i Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. Mi zato sa Kinezima ne možemo da obeležavamo stvarne diplomatske odnose, zato što oni kažu: izvinite, odustali ste od pravnog kontinuiteta. Ne možemo mnoge druge stvari da imamo. Zato imamo najgluplje moguće razgovore o sukcesiji i o svemu drugom. Imali smo, posle toga, ne zaboravite ćutanje na pogrom na Kosovu, a sve veliki rodoljubi i patrioti, sve veliki Srbi. Imali smo puštanje iz pritvora svih albanskih terorista, najtežih mogućih silovatelja, srpskih žena, ubica srpske dece, i tako dalje - pojasnio je predsednik.

On je naveo da smo imali u međuvremenu otvoreni lov na sve srpske generale, pukovnike i oficire koji su se usudili da se bore za slobodu srpskog naroda.

- U vrećama smo ih prebacivali preko Drine i isporučivali na kilo mesa. Sve su to radili tobožnji srpski rodoljubi. Tobožnji srpski rodoljubi su ćutali, nisu ni pomagali kada se Crna Gora odcepljivala od Srbije. Zašto? Zato što su znali da je to preduslov za stvaranje nezavisnog Kosova. I kada se dogodilo nezavisno Kosovo, opet su samo govorili: "Nemojte da nam to radite u izbornoj kampanji. " I sve su to radili veliki srpski rodoljubi. I uvek su bili veliki nacionalisti, a oni koji ništa od toga nisu nikada uradili. Ništa, nikada. Već koji su tražili, naravno, uvek ugao kompromisa, da se sačuva mir, ali uvek čvrsto i tvrdo stajali na braniku otadžbine. Nit sam hapsio Srbe i isporučivao Hagu, niti sam dozvoljavao da neko odcepljuje delove teritorije Srbije, niti sam učestvovao u progonu srpskog naroda, niti bilo šta. Nikada nisam bio dovoljno dobar Srbin takvima, zato što bi oni na rečima bili "velikosrbi", a kada dobiju zadatak od agencija kojima pripadaju, onda bi sprovodili najodvratnije zadatke protiv svog naroda, kao što su to činili i u prošlosti. I to vam je i modus vivendi, a posebno modus operandi kako strane službe rade protiv Srba već decenijama. Sve znam kako funkcioniše. Ne postoji lider u svetu sa kojim se nisam sastao, nisam razgovarao. Nema pregovora u kojima nisam učestvovao, i odlično znam o čemu govorim. I mi Srbi iz svega toga moramo da izvučemo pouke. Da budemo racionalni, da budemo ozbiljni - poručio je Vučić.

Autor: D.B.