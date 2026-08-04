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'SRPSKI JEZIK NE MOŽE DA BUDE SLUŽBENI JER NE DAJU KLASTERI' Vučić razbucao licemerje Crne Gore o slanju predstavnika Vlade u Knin

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Nacionalni dnevnik iz Republike Srpske, pre obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja", da u Crnoj Gori 50 odsto ljudi govori srpski jezik, a on ne može da bude službeni jezik jer "ne daju klasteri".

- Možete li da verujete, ne daju klasteri, ne možete da budete to što jeste. MOlili smo te ljude, velike nacionaliste, koji su nam držali pridike o Kosovu. Hoće li da otpriznaju Kosovo? Pa neće. Je li Srbija priznala Kosovo? Pa nije. A držaće nam patriotske pridike.

- Molio sam vas pre 3,4 godine da ne šalju predstavnike na proslave, veselje zbog ubijanja Srba. Rekli ste mi da, da vodićemo računa, brinućemo o tome. Vidim kako brinu. Svog predstavnika nisu poslali ni ovde, a predstavnik Vlade Crne Gore ide na bančenje i veselje u Knin zbog ubijanja Srba... Doći će Milan, dobar čovek, ali on nije predstavnik Vlade Crne Gore - dodao je predsednik.

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

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