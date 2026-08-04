'POSTOJE TRENUCI KOJI NAS OBAVEZUJU DA PAMTIMO' Vučić: Mogu da menjaju granice, ali uvek možemo da budemo jedni uz druge... I niko to neće moći da spreči

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

"Postoje trenuci koji nas obavezuju da pamtimo. Da čuvamo istinu, da ne zaboravimo nevine žrtve i da se sećamo onih koji su stradali samo zato što su bili svoji.

Rodila su se nova pokolenja i nova generacija Srba koja se više ne plaši, koja se ne stidi da kaže istinu. Generacija ljudi koja neće da zaboravi žrtvu malog Siniše Dobrića i mnogih drugih nevino stradalih. Mi smo jedan, jedinstven narod. Mogu da menjaju granice, ali uvek možemo da budemo jedni uz druge i da nikada ne učinimo ništa jedni protiv drugih. Možete da postavljate barijere koliko hoćete, uvek ćemo da nosimo isto ime i prezime, iste slave da slavimo i uvek ćemo da se volimo. I niko to neće moći da spreči.

https://www.instagram.com/reel/DboZ62kRqdF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Za nas je očuvanje mira i stabilnosti najvažnije. Vreme i mir rade za nas. Hoću da se zahvalim Republici Srpskoj za sve što je uvek činila za Srbiju. Hvala svima vama koji ste uvek bili uz srpski narod. Ni vi ne verujete koliko vas volim, koliko volim Republiku Srpsku i koliko narod u Srbiji voli Republiku Srpsku.



Nikada nećemo dozvoliti da umre sećanje na malog Sinišu, na porodicu Dobrić i na mnoge druge porodice. To je naša zakletva. To je naše obećanje.

Oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti", poručio je predsednik Vučić.

Autor: D.B.