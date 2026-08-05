Zbog ovoga se sinoć tresla Crna Gora: Knežević urnisao Milojka Spajića - ovo šef Vlade Podgorice nije želeo da čuje

Predstavnik Srba iz Crne Gore i predsednik Demokatske narodne partije (DNP) Milan Knežević sinoć je poslao snažnu poruku iz Mrkonjić Grada zbog kojih se tresla Podgorica. Knežević, koji se sinoć obratio okupljenima u Mrkonjić Gradu gde se održavala ceremonija povodom Dana sećanja na stradale u zločinačkoj akciji "Oluja", naglasio je da je obnarođena Crna Gora zabola nož u bratsko srce i bratska leđa.

- Bio bih najponosniji da u ovom obraćanju mogu da se obratim predstavnicima crnogorske vlade Milojka Spajića kojima je bilo mesto ovde, na sećanju na pogrom srpskog naroda, etničko čišćenje, genocid koji smo proživeli. Bio bih najsrećniji da pored svetih grbova Srbije i Srpske, bude i naš crnogorski krstaš barjak, sa kojim smo zajedno sa braćom Srbima bili u svakoj pobedi i porazu. Nažalost, odrođena Crna Gora odlučila je da svoju zastavu odnese u Zagreb i da je stavi pored šahovnica i tako još jednom zabodu nož u bratsko srce i leđa i srpskom narodu i Srbiji i Srpskoj. Mi kao Srbi iz Crne Gore ne možemo da se pomirimo sa ovim veleizdajama koje počinjavaju razne vlade u 21. veku - rekao je Knežević.

On je istakao da Srbija i srpski narod i Republika Srpska trpi još jedno bratoubistvo od vlade Milojka Spajića.

- Ne želim da im se izvinjavam zbog izdajnika i uvern sam da će ih kazniti narod, a ove ispovesti progoniti u njihovim snovima, jer izdaja se ne može oprostiti onome ko bratu zabija nož u leđa. U Crnoj Gori živi 33 posto Srba i treba svi da znaju da ko želi da sa Srbijom i Republikom Srpskom bude u miru, biće i u miru sa 33 posto Srba u Crnoj Gori, a ko želi da bude uratu, moraće da računa i na otpor 33 odsto Srba iz Crne Gore. Nismo izašli iz Briselskih epruveta, mi smo nastali na kosovskom zavetu, verni našoj SPC i naš vrhovni verski poglavar je patrijarh Porfirije - naglasio je Knežević.

Podsetimo, juče se održavala centralna državna manifestacija povodom Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe. Komemoracija se prvi put održala u Mrkonjić Gradu, opštini koja je u jesen 1995. godine bila potpuno razorena od strane hrvatskih snaga i HVO-a. Grad predstavlja simbol stradanja jer je u njemu nakon rata nađena najveća masovna grobnica sa 181 telom ubijenih srpskih civila i vojnika.



Autor: A.A.