Vučić: Nikada nećemo zaboraviti podršku Republike Srpske! Srbija ima obavezu da je nikada ne ostavi na cedilu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak uveče da Srbija neće zaboraviti podršku Republike Srpske i istakao da će nastaviti da radi na jačanju odnosa sa Republikom Srpskom, ocenjujući da je njeno rukovodstvo u ključnim trenucima bilo uz Srbiju.

Govoreći o političkim događajima nakon promena 2000. godine, Vučić je naveo da su tadašnje vlasti imale niz poteza koji su imali negativne posledice po nacionalne interese Srbije.

"Mnogo je grešaka bilo, mnogo sramote, posebno oko Srpske Krajine 90-ih godina. Milošević je pao, obećali su nam: 'Kosovo je demokratsko pitanje, rešićemo ga uz keks sa našim evropskim prijateljima'", rekao je Vučić na centralnoj ceremoniji obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u akciji hrvatske vojske i policije "Oluja".

On je naveo da je nakon promena usledilo "odricanje od kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju", potom "puštanje na slobodu albanskih terorista", kao i da je usledio nestanak zajedničke države sa Crnom Gorom, dok je, kako je rekao, na pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji 17. marta izostala adekvatna reakcija države.

"Prvi dan, ne zaboravite, odrekli se ti veliki nacionalisti koji su nam držali patriotske pridike, a mi valjda pre toga bili izdajnici, odrekli su se od kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju i zajedničku državu, odnosno Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Drugi dan - puštanje na slobodu albanskih terorista, uključujući braću Mazreku i sve ostale koljače iz Klečke. Treći dan - rastakanje zajedničke države i pretvaranje u državnu zajednicu da bi se stvorili uslovi za nezavisnost Crne Gore. Pogrom na Kosovu i Metohiji 17. marta - tišina, ni saopštenja, a kamoli da država nešto uradi", rekao je Vučić.

Govoreći o jednostrano proglašenom nezavisnosti Kosova, Vučić je rekao da je 2008. godine 85 država podržalo nezavisnost i ocenio da tadašnje vlasti nisu pružile odgovarajući odgovor.

"Ćute, kažu: 'Nemojte nam to za vreme izbora.' To su nam uradili sve veliki rodoljubi. Jesu li pomogli nešto negde u Republici Srpskoj? Jesu li uradili nešto za Republiku Srpsku? Jesu li neki hram podigli? Jesu li neku školu podigli? Jesu li neki vrtić podigli? Nego zaboravljamo im to. I ćutiš kao predsednik, ćutiš, jer moraš da gledaš samo u budućnost i da ne podsećaš. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta nas čeka ako se budemo na isti način ponašali i na iste prevare nasedali", rekao je Vučić.

Posebno je zahvalio rukovodstvu Republike Srpske, ističući da se nikada nije mešao u izbore u Republici Srpskoj, niti je očekivao da se njeno rukovodstvo meša u političke procese u Srbiji.

"Ja sam dužan da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske zato što mi u Srbiji uzimamo sve zdravo za gotovo", rekao je Vučić.

Kao primer naveo je pitanje priznanja nezavisnosti Kosova i članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u.

Dodao je da Bosna i Hercegovina nije članica NATO-a zato što, kako je naveo, Republika Srpska nije pristala na takvu odluku, za razliku od Crne Gore, koja je priznala tzv. Kosovo i postala članica Alijanse.

"Je li Bosna i Hercegovina priznala nezavisnost Kosova? Priznala bi Sarajaveo, Mostar i Banjaluka, nije dala Republika Srpska, nije dalo rukovodstvo Republike Srpske na čelu sa predsednikom Dodikom", rekao je Vučić.

Govoreći o odnosima sa Crnom Gorom, Vučić je kritikovao odluke Podgorice, navodeći da su više puta usvajane deklaracije i rezolucije kojima je srpski narod označen kao genocidan, kao i da predstavnici Crne Gore učestvuju u obeležavanju akcije "Oluja".

"Molio sam ih... 'Ne morate da idete na Oluju da obeležavate sa Hrvatima, ne morate da slavite. Bar to pokažite da poštujete naše srpske žrtve.' Kažu: 'Da, da, vodićemo računa o tome.' I evo kako vode računa", ukazao je Vučić.

Predsednik Srbije zahvalio je rukovodstvu Republike Srpske na, kako je rekao, doslednoj političkoj podršci Srbiji.

"Ja hoću da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske jer ste vi uvek bili uz Srbiju - ne samo svojom ljubavlju, svojom pažnjom i svojom podrškom, već i svojim političkim delovanjem. I Srbija ima obavezu da Republiku Srpsku nikada ne ostavi na cedilu", poručio je predsednik Srbije.

Autor: A.A.