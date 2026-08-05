Hrvatski ministar zažalio što nije učestvovao u proterivanju i ubijanju Srba, pa zapretio Vučiću: Videćemo ko će gde da završi

Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić otvoreno je zažalio što lično nije učestvovao u zločinačkoj akciji "Oluja", proterivanju 250.000 i ubijanju više od 2.500 nevinih srpskih civila i dece!

Odgovarajući na pitanje gde ga je zatekla "Oluja" i da li mu je žao što u njoj nije učestvovao, ministar u Vladi Hrvatske Ivan Anušić sramno je poručio da mu je krivo što i sam nije učetvovao u ubijanju i proterivanju srpskog naroda.

- Žao mi je i kao vojniku i kao nekome ko je 1991. godine bio sve vreme tamo i naravno da želite teritoriju koju ste izgubili u ratu, vratiti na isti način - bio je jasan Anušić.

Nakon što je otvoreno zakukao što nije lično učestvovao u proterivanju Srba, Anušić se dotakao i sramnog poteza Podgorice. Bez trunke blama, pohvalio je to što su zvaničnici Crne Gore otišli na proslavu "Oluje" i time direktno pljunuli po hiljadama srpskih žrtava.

- Hrvatska očekuje da to Crna Gora napravi i čestitam na toj odluci - poručio je.

A na pitanje kako komentariše to što predsednik Aleksandar Vučić sa pravom zamera Podgorici ovaj sramni čin, hrvatski ministar je podivljao i uputio jezive pretnje predsedniku Srbije.

- Aleksandar Vučić ima pravo zamerati Crnoj Gori, on zamera puno svega i nama i njima i svima koji ne razmišljaju kao on. To je njegov problem u ovom trenutku, on neka svoju politiku vodi kako misli da je treba voditi. Mi ćemo voditi našu politiku kako mislimo da treba voditi, pa ćemo videti ko će na kraju završiti gde - rekao je bez srama Anušič.

Ovakvo sramno priznanje jasno pokazuje da u hrvatskom vrhu ne postoji ni trunka pokajanja za genocid i etničko čišćenje, već se javno žali što lično nisu učetvovali u zverstvima nad srpskim narodom.

Autor: A.A.